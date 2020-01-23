Генерал Матовников - провалившийся штурмовик

Ингушские оппозиционные ресурсы со здоровым злорадством обсуждают отстранение генерала Александра Матовникова от должности полпреда президента РФ на Северном Кавказе.

Это неудивительно, ибо как показано в основательной статье Ахмеда Бузуртанова, Александр Матовников воспринимался как человек, которому Кремль поручил взять Ингушетию штурмом (http://6portal.ru/posts/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B8/). Что вполне логично, если учесть, что Матовников и есть профессиональный штурмовик.

Однако штурмовать политические высоты оказалось гораздо сложнее, чем военные, и в Кремле, очевидно, решили, что Матовников со своей задачей не справился. О чем свидетельствует и новая должность, на которую он был переведен - главкома Сухопутными войсками России.

В общем, политик из Матовникова не получился и ему решили поручить заниматься тем, на что у него хватает... компетенции. Как, кстати, и его обанкротившемуся подчиненному Юнус-Беку Евкурову, которого ранее тоже вернули из политики обратно в армию - на должность заместителя Сергея Шойгу.

Там, в Минобороны два неудавшихся политических штурмовика и воссоединятся.

(На фото - Александр Матовников и Юнус-Бек Евкуров на старой службе)