Узбекистан обновил свой список запрещенных религиозных материалов

Комитет по делам религий при Кабинете министров Узбекистана разработал новый перечень материалов религиозного содержания, запрещенных к ввозу, а также изготовлению и распространению в республике, сообщает издание «Фергана» со ссылкой на «Озодлик».

Сообщается, что список утвержден 25 декабря 2019 года и помечен грифом «Для служебного пользования». Источник «Озодлик» в органах внутренних дел сообщил, что список передан в МВД, но там отказались комментировать эту информацию.

Документ состоит из более чем 40 страниц. В него внесены проповеди, книги, сайты, страницы в социальных сетях, принадлежащие организациям, отдельным улемам и лицам, признанным в Узбекистане религиозными экстремистами и террористами. Это, в частности, «Хизб ут-Тахрир»*, движение «Нурджулар»*, «Общество акрамитов», «Движение Нурсафардийя»*, «Катиба Таухид валь-Джихад»*, «Джабхат ан-Нусра»*, «Таблигии джамаат»* и другие.

В черный список попали также статьи, проповеди, стихи и видеоматериалы политико-религиозного характера, написанные неизвестными авторами и опубликованные на интернет-сайтах и соцсетях. Кроме того, в нем оказались книга «Эти дни» («Бу кунлар») узбекского писателя-диссидента Нурулло Отаханова (Нурулло Мухаммада Рауфхона) и видеообращение к президенту Шавкату Мирзиёеву имама соборной мечети «Омина» в Ташкенте Фазлиддина Парпиева, покинувшего Узбекистан в 2018 году.

В перечне значатся имена имама из Каракалпакстана Мухаммадасолиха Абутова, получившего политическое убежище в Швеции, имама из города Кара-Суу (Кыргызстан) Рашода Камалова и его покойного отца — богослова Мухаммадрафика Камалова, имама из Намангана Обидхона-кори Назарова, которому дали политическое убежище в Швеции, и имама из Андижана Абдували Мирзаева, пропавшего в ташкентском аэропорту в 1994 году.

В 2018 году правительство Узбекистана приняло постановление, позволяющее блокировать средства массовой информации, которые «пропагандируют экстремистский, пропагандистский или ненавистнический контент в интернете». В рамках документа пообещали сформировать «Реестр информационных ресурсов всемирной информационной сети интернет, содержащих запрещенную информацию».

В мае 2019 года Министерство юстиции Узбекистана обнародовало список из 42 информационных ресурсов, признанных решением суда экстремистскими и запрещенных на территории страны. В него вошли, в частности, веб-сайты najot.info и hizbuzistanistan.info, а также ряд каналов и страниц в соцсетях Facebook, Telegram и на видеопортале Youtube.

Узбекистанцам, задержанным с запрещенными материалами внутри страны или на границе, грозит наказание по статьям 244.1 («Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку») и 246 («Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Республики Узбекистан материалов, пропагандирующих религиозный экстремизм, сепаратизм и фундаментализм») УК республики, предусматривающим штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

* - запрещены в РФ