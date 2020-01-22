В Ливане сформировали новое правительство

В Ливане сформировано новое правительство, после того, как "Хизбалла" и ее союзники заключили соглашение о кабинете министров, которому теперь поручено бороться с наихудшим за последние десятилетия экономическим кризисом в стране.

В стране не было эффективного правительства с тех пор, как исполняющий обязанности премьер-министра Саад Харири подал в отставку в октябре прошлого года под давлением протестов против коррупции в государстве и плохого управления.

Премьер-министр Хасан Диаб, 60-летний профессор Американского университета в Бейруте, сейчас возглавляет кабинет из 20 членов, в основном специалистов, поддерживаемых политическими партиями.

«Меня назначили перед лицом многих обвинений. Я хотел работать, а не спорить. Я подчинился закону, информирующему меня о формировании правительства. Я следовал правилам и положениям, чтобы сформировать новую команду министров» - сказал он через несколько минут после того, как во вторник в президентском дворце в Бейруте был зачитан состав правительства.

«Это правительство, которое отражает чаяния демонстрантов, протестующих по всей стране более трех месяцев», - сказал Диаб.

Он пообещал, что его правительство "будет стремиться удовлетворить их требования о независимой судебной системе, о возвращении похищенных средств, о борьбе с незаконными доходами".

«В этот решающий момент я приветствую революцию и восстание, которые подтолкнули нас к этому, и Ливан одержал победу. Мы достигнем социальной сплоченности».

Но слова Диаба - и формирование нового правительства - не смогли удовлетворить протестующих.

Они призывают к радикальным реформам и созданию правительства во главе с независимыми технократами, которые могут справиться с разрушительным экономическим кризисом.

Демонстрации, которые прежде в основном были мирными, в субботу и воскресенье стали более насильственными.

Протестующие, которые призывали к «неделе ярости», бросали камни, фейерверки и уличные таблички в полицейский спецназ, который в ответ стрелял слезоточивым газом и пулями с резиновым покрытием, чтобы расчистить дорогу, ведущую в парламент.

Эскалация привела к тому, что с обеих сторон было ранено более 540 человек, и столкновения привели к задержке формирования нового правительства.