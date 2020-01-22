«ОАЭ не имеют права вмешиваться в дела Ливии» - глава ПНС

Премьер-министр Ливии Файез аль-Саррадж поставил под сомнение причины, по которым Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создали военную базу в восточной Ливии, и подчеркнул важность политического урегулирования конфликта.

В эксклюзивном интервью Al Jazeera глава основанного в Триполи и признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) заявил во вторник, что Абу-Даби вмешался в дела его страны, поддержав мятежного генерала Халифу Хафтара, командира Ливийской национальной армии (ЛНА).

«Ливия не имеет общих границ с ОАЭ», - сказал аль-Саррадж, добавив, что это «поднимает вопрос о ее целях вмешательства» в страну.

Напомним, что силы Хафтара поддерживаются ОАЭ, Саудовской Аравией и Египтом. Аль-Саррадж также обвинил Париж в поддержке Хафтара и молчаливой поддержке его нападения на Триполи - претензии, отрицаемые французскими чиновниками.

Аль-Саррадж также сказал, что Хафтар «не является серьезным партнером для достижения мира в Ливии», и он не сядет с ним снова за стол переговоров после воскресного саммита в Берлине.

Саммит, который был организован канцлером Германии Ангелой Меркель и Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, стремился к тому, чтобы мировые державы и региональные субъекты проявили решительную приверженность невмешательству в Ливию и искренней поддержке хрупкого перемирия и соблюдению эмбарго ООН на оружие.

Это была последняя из многих дипломатических попыток, направленных на то, чтобы подтолкнуть Ливию на путь к миру.

Хафтар принял просьбу назначить членов в предложенную ООН военную комиссию с пятью членами от каждой стороны для контроля за соблюдением перемирия.

Исходя из прошлого опыта, когда ПНС не могла найти политического партнера, аль-Саррадж сказал, что он «осторожно оптимистичен» после саммита в Берлине.

«Все поняли, что в Ливии нет военного решения», - сказал он. «И несмотря на то, что партия [Хафтара] не верит в политическое решение, есть надежда, что лояльные к нему партии пересмотрят свои намерения, чтобы политический процесс мог возобновиться».

Обсуждая жизненно важные запасы нефти в Ливии, аль-Саррадж сказал, что Ливия столкнется с «катастрофической ситуацией», если силы Хафтара продолжат блокировать нефтяные месторождения. Он выразил надежду, что иностранные державы окажут давление на Хафтара, чтобы в скором времени открыть нефтяные порты.

12 января противоборствующие стороны объявили о перемирии в ответ на совместный призыв лидеров Турции и России. Однако переговоры о постоянном прекращении огня прекратились без соглашения после того, как Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение.