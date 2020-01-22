Израиль перевел десятки пленных палестинских детей за пределы Западного берега

Израильские оккупационные власти «перевели десятки палестинских детей-заключенных за пределы оккупированного Западного берега в тюрьму на территории Израиля на прошлой неделе», - сообщила правозащитная НПО «Защита для детей Палестина» (DCIP). Организация назвала такой перевод детей «равносильным военному преступлению».

По данным DCIP, 13 января Израильская пенитенциарная служба (ИПС) перевезла 33 палестинских ребенка из тюрьмы Офер, расположенной недалеко от Рамаллаха на оккупированном Западном берегу, в тюрьму Деймон, расположенную внутри зеленой линии возле Хайфы.

«Перевод палестинских детей-заключенных за пределы оккупированного Западного берега является военным преступлением», - сказал Айед Абу Эктаиш, директор программы подотчетности в DCIP.

«Израильские власти должны задерживать детей только в качестве крайней меры в течение кратчайшего необходимого периода времени, не переводя их за пределы оккупированного Западного берега».

Четвертая Женевская конвенция запрещает оккупирующей державе перемещать членов оккупированного гражданского населения за пределы оккупированной территории, включая задержанных.

Дети рассказали своим адвокатам, что они содержатся в тюрьме Деймона «в подвальных помещениях с ужасными условиями, в том числе с мышами», и в течение первых трех дней в тюрьме Деймона дети отказывались от приема пищи в знак протеста против перевода и условий содержания в тюрьме».

Как подчеркнул DCIP, «непосредственное практическое следствие состоит в том, что поездка в военный суд Офера теперь является трехдневной поездкой, поскольку дети перевозятся в тюрьму Аль-Рамлех до и после их появления в военном суде».

Кроме того, «дети более серьезно разлучены со своими семьями, поскольку родители сталкиваются с неоправданными препятствиями при попытке посетить детей, содержащихся в тюрьмах на территории Израиля».

К таким препятствиям могут относиться «задержки выдачи разрешений» со стороны израильских оккупационных властей, а также «семьи должны преодолевать большие расстояния и проходить через контрольно-пропускные пункты для посещения своих детей».

Самые последние данные, опубликованные израильскими оккупационными властями, свидетельствуют о том, что по состоянию на конец декабря 2019 года по меньшей мере 186 палестинских детей в возрасте от 14 до 17 лет содержались под стражей в израильских тюрьмах.

«Практика Израиля по незаконному переводу палестинских заключенных с оккупированной территории дважды оспаривалась в Верховном суде Израиля», но «в обоих случаях суд постановил, что в случае конфликта первичное израильское законодательство имеет преимущественную силу над положениями международного права», - говорит DCIP.