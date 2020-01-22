Сомали дает карт-бланш Турции на разработку нефти

Сомали приглашает Турцию на разведку нефти в ее водах, как это уже сделала Ливия в восточной части Средиземного моря, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь с ливийского саммита в Берлине, передает турецкий телеканал NTV.

«Есть предложение из Сомали. Они говорят: В наших водах есть нефть. Вы проводите эти морские операции с Ливией в Восточном Средиземном море, но вы также можете проводить их здесь». Это очень важно для нас», - сказал Эрдоган.

Напомним, что в ноябре Турция подписала соглашение о делимитации морских границ с признанным на международном уровне правительством национального согласия (ПНС) Ливии, что привело в ярость Грецию и Кипр.

Афины вступили в конфликт с Анкарой из-за морских ресурсов у побережья разделенного острова Кипр.

По данным министерства иностранных дел Турции, объем двусторонней торговли Турции с Сомали составил в 2017 году 144 млн. Долл. США, в 2018 году - 187 млн. Долл. США, а в первые 10 месяцев 2019 года - 206 млн. Долл. США.