Король Саудовской Аравии освободил шейха одного из крупнейших племен Аравии

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз издал приказ об освобождении шейха племени Отаиба, Фейсала бин Султана бин Хумаида, который содержался под стражей в течение нескольких месяцев.

Мухаммед бин Султан, брат шейха Фейсала, объявил в Twitter, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман принял его ходатайство, чтобы освободить своего брата, и поговорил с королем, чтобы освободить шейха Фейсала.

«Я искренне благодарю… наследного принца… за то, что принял мое ходатайство за моего брата Фейсала и за его заступничество перед Хранителем Двух Святынь, а также за выдачу почетного приказа освободить его», - написал Бин Султан в Твиттере.

Шейх Фейсал является одним из шейхов (вождей) племени Отаиба, одного из крупнейших племен Аравийского полуострова. Он был арестован в октябре прошлого года за критику планов саудовских властей по внедрению форм развлечений, способных, по его мнению, развратить общество. Его арест, по слухам, вызвал сильное волнение среди Отаиба, и даже привел к конфликту наследного принца с Национальной гвардией, которая оставалось верной саудовским королям со дня основания государства. Гвардейцы, в отличие от армии, до сих пор сохраняют племенную структуру, и состоят значительной степенью из членов центральных племен, включая Отаиба, пользуясь независимостью от остальных силовых служб королевства. В их рядах около 125 000 бойцов и они являются личной охраной короля и правящей семьи. Племена, связанные с гвардией, традиционно пользуются особыми привилегиями. Отаиба - как раз одно из таких племен.

В целом, история звучит почти как рассказ из Средневековья, в котором изобрели твиттер.