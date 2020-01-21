В Томске пожар унес жизни более десяти граждан Узбекистана и Таджикистана

В Томске в ночь на 21 января произошел пожар на территории лесопилки, в котором погибли более десятка человек, в основном трудовых мигрантов из Центральной Азии, сообщает "Настоящее Время".

Генконсульство Узбекистана подтвердило смерть 10 своих граждан и то, что ранения получили еще двое человек. Генконсульство Таджикистана сообщило об одном погибшем. По данным местного издания Томск.ру, погибла одна гражданка России: не исключено, что она имела двойное гражданство.

Пожар произошел в поселке Причулымский, в одноэтажном деревянном строении. Власти области уже заявили, что оно "не было предназначено для проживания людей". Лесопилку арендовала китайская компания ООО "Грин Вуд", известно, что на предприятии работали граждане КНР, Узбекистана и других стран. По данным издания Тайга.Инфо, ООО "Грин Вуд" принадлежит гражданину Китая Цангую Ма, зарегистрированному в Томской области. Гендиректор компании – Аньни Сунь – имеет новосибирский ИНН.

Все погибшие граждане Узбекистана имели патенты на работу в России, подтвердили в региональном МЧС.

Пожар начался в половину пятого утра, из горевшего здания самостоятельно смогли выбраться три человека, но после этого в строении обвалилась кровля. В 06:35 пожарные смогли потушить пламя и спасатели начали разбирать обвалившиеся конструкции и искать тела.

Причина пожара пока неизвестна. Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", источник ТАСС в правоохранительных органах региона предположил, что пожар мог начаться от неисправного электрообогревателя или другого электрооборудования. Он подтвердил, что проживавшие в доме пользовались именно электрическими обогревателями.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, по сообщению местного МЧС, поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всем регионе.