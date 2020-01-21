Таджикистан: бизнесмен отправил караван из 1010 такси с благотворительной помощью нуждающимся

Таджикский бизнесмен организовал гуманитарную акцию, отправив нуждающимся семьям продовольственную помощь посредством 1010 такси. Руководитель компании по организации праздников Tojikon Holiday, продюсер Мансур Нигматов с друзьями собрали наборы, в которые вошли мука, картофель, лук, гречка, рис, масло, сахар и другие продукты, а также лекарства, сообщает «Азия-Плюс». Для развоза помощи семьям нуждающихся были наняты более тысячи машин душанбинских такси.

Нигматов не сказал, сколько он потратил на свою акцию, указав лишь, что на благотворительность он направил часть средств с монетизации его YouTube-канала. «Это не самореклама, но такие инициативы нужно рекламировать, чтобы другие тоже последовали», — заметил предприниматель.

Это уже вторая благотворительная акция Мансура Нигматова. В октябре прошлого года он отправил продовольственную помощь малоимущим посредством более сотни машин такси.

Примеру Нигматова последовал таджикский комик Ташриф Халилов, который в конце года организовал 250 такси для развоза продуктов нуждающимся. Актер сообщил, что помощь была собрана в основном на деньги таджикских трудовых мигрантов.