Крах сирийской валюты вызвал редкую критику асадитского режима

Сирийский режим подвергся редкой критике со стороны его собственных сторонников за резкое падение валюты, что побудило Башара Асада возродить вдохновленные еще Советский Союзом законы против подрыва доверия к экономике.

В воскресенье Башар Асад издал указ о повышении штрафа против передачи «выдуманных фактов или ложных спекуляций», которые «понижают или дестабилизируют» сирийский фунт. Преступление наказывается тюремными сроками.

Другой указ более чем удвоил срок тюремного заключения до семи лет за использование доллара или другой иностранной валюты вместо фунта.

Все эти законы буквально повторяют аналогичные указы, по которым людей произвольно арестовывали за так называемые экономические преступления, в годы правления отца нынешнего диктатора, Хафеза Асада, когда фунт рухнул в 1980-х годах.

Фунт падал с тех пор, как в 2011 году началось восстание против пяти десятилетий правления семьи Асадов, которое переросло в гражданскую войну.

Накануне восстания в марте того года 1 доллар можно было купить за 50 фунтов, тогда как в прошлое воскресенье за доллар давали 1200 фунтов.

Углубление финансового кризиса в Ливане и усиление санкций США против режима в декабре в соответствии с Актом Цезаря, спровоцировали последнюю волну давления на фунт.

Сирийская валюта продавалась по 630 фунтов за доллар до того, как в октябре в Ливане был введен контроль над капиталом, что лишило районы сирийского режима основного источника долларов.

Финансовое давление в последние несколько недель сопровождалось критикой сторонников Аль-Асада в отношении официальной экономической линии, которая обещает восстановление страны, игнорируя при этом ухудшающийся уровень жизни.

Самой главной целью этой критики была Бутаина Шаабан, советник президента и лицо режима во внешних СМИ.

В конце декабря она заявила на ливанском про-асадовском канале «Аль-Маядин», что экономическое положение Сирии «в 50 раз лучше, чем в 2011 году».

«Я встречалась с чиновниками, отвечающими за экономику, и они сказали мне, что экономика сегодня в 50 раз лучше, чем в 2011 году», - сказала она.

«В сельском хозяйстве, промышленности, установках и учреждениях ведутся работы. Есть сильная работа», - сказала она телеканалу.

Среди тех, кто критиковал ее в социальных сетях, был Нуреддин Мона, бывший министр сельского хозяйства Сирии.

Мона назвал ее оценку «шокирующей и удивительной» и «тяжелой для родины, которая кровоточит в течение 8 с половиной лет».

Другой сторонник режима, Рим Арнук, врач, высмеяла утверждение Шабана, указав на зарплату ее мужа. Арнук сказала, что сейчас эта зарплата эквивалентна 40 долларам в месяц по сравнению с 500 долларами в 2011 году.

Садек Аббара, сирийский активист, живущий в изгнании в Германии, говорит, что новые указы призваны заставить замолчать критику, которая косвенно затрагивает Аль-Асада, даже несмотря на тот факт, что критики экономики среди его сторонников были достаточно осторожны, чтобы подчеркнуть и свою похвалу в адрес президента.

«Шаабан просто повторила то, что говорил ее босс», - сказал Аббара. «Асад утверждает, что ситуация на всех фронтах намного лучше, чем в 2011 году, теперь, когда страна очищена от своих нежелательных элементов».

По словам Аббары, до тех пор, пока силовой аппарат, в котором доминирует алавитская секта, является верным Асаду, а его коллеги извлекают выгоду из военной экономики, режим обладает инструментами и ресурсами для подавления критики.

Официальное государственное информационное агентство режима Sana сообщило, что министр внутренних дел Мухаммад аль-Рахмун сказал высокопоставленным сотрудникам службы безопасности на встрече в воскресенье, что им следует «мониторить социальные сети и следить за ними».

Министр внутренних дел заявил, что такие действия были необходимы, потому что «ложные и сфабрикованные новости транслируются» через социальные сети, чтобы «вызвать падение стоимости национальной валюты», добавив, что «нарушители» будут задержаны.

В глазах Асада, говорит Аббара, «остальная часть страны может идти в ад».