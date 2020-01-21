Йемен: более 100 человек погибло в результате ракетного удара по военному лагерю

В результате субботнего нападения на военный учебный лагерь в западном Йемене погибли более сотни правительственных солдат.

Ракетные удары по лагерю в городе Мариб стали первыми после месяцев относительного затишья в войне между поддерживаемым Ираном хуситами и международно признанным правительством Йемена, которое поддерживается коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Сообщается, что хуситы обстреляли мечеть в военном лагере в центральной провинции Мариб - примерно в 170 километрах к востоку от столицы Сана - во время вечерней молитвы, сообщили AFP военные источники.

«Мы решительно осуждаем террористическое нападение на мечеть со стороны хуситов... в результате которого более 100 человек погибли и десятки получили ранения», - говорится в сообщении министерства иностранных дел в правительстве Хади.

Представитель армии сказал, что среди погибших были солдаты и гражданские лица, и что хуситы столкнутся с «безжалостным» ответным ударом.

Тем не менее, сами хуситы пока не взяли на себя ответственность за удары, которые кстати произошли на следующий день после того, как поддерживаемые коалицией войска Хади начали крупномасштабную операцию против хуситов в регионе Ним, к северу от Саны.

Число погибших в жестоком конфликте в Йемене часто оспаривается, но огромный список жертв в Марибе представляет собой одну из самых кровавых одиночных атак с начала войны, разразившейся в 2014 году, когда хуситы захватили Сану.