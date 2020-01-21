Норвегия: возвращение женщины из ИГИЛ обрушило правительственную коалицию

Популистская Партия прогресса может покинуть коалиционное правительство Норвегии после того, как ведущая правоцентристская партия согласилась забрать женщину и двух ее детей из лагеря для задержанных членов ИГИЛ* в Сирии.

Партия прогресса, известная своей резкой анти-имииграционной позицией, это третья по величине партия Норвегии. Она является одним из четырех членов коалиции премьер-министра Эрны Сульберг вместе с ее консерваторами, центристской Либеральной партией и христианскими демократами.

Как сообщается, 29-летняя гражданка Норвегии пакистанского происхождения приехала в Сирию в 2013 году, и вышла замуж за бойца из Норвегии. Позже он был убит в бою, а она и ее семья находились в лагере после поражения ИГИЛ. Один из ее детей болен.

«Многие считают, что она использовала своего ребенка в качестве щита, чтобы вернуться в Норвегию. Многие в Норвегии недовольны этим, не только в Партии прогресса», - говорит лидер партии Сив Йенсен, которая также является министром финансов Норвегии.

Партия жалуется, что с ней не консультировались, когда было принято решение вернуть женщину и ее детей домой.

Сама женщина была арестована сразу же после возвращении в субботу, и помещена в больницу Осло с двумя детьми.

«Большинство в правительстве считает, что забота о ребенке имеет первостепенное значение», - сказала Сульберг.

Мать, имя которой не называется, отказалась отпустить одного больного ребенка в Норвегию. Это позволило ей покинуть контролируемый боевиками СДС лагеря Аль-Холь, где они содержались под стражей с марта 2019 года.

Сульберг и Йенсен должны были встретиться позже в понедельник, чтобы обсудить вопрос о дальнейшем участии Партии прогресса в правительстве.

Коалиция должна удерживать большинство в Стортинге или парламенте на 169 мест.

Сульберг была премьер-министром Норвегии с 2013 года, когда она сформировала коалицию с Партией прогресса. Партии вновь завоевали поддержку в управлении страной на выборах 2017 года.

По крайней мере, 500 детей погибли в лагере Аль-Холь в прошлом году, где, как говорят, условия ухудшаются из-за зимней погоды.

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