Три ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада

Три ракеты "Катюша" упали во вторник в «зеленой зоне» Багдада, где находятся правительственные здания и иностранные представительства, сообщили Reuters источники в иракской полиции.

По словам источников, три ракеты были выпущены из района Зафарания за пределами Багдада. При этом две ракеты упали возле посольства США.

Сразу после ракетного удара по всей зоне можно было услышать вой сирен.

США обвинили военизированные группировки, поддерживаемые Ираном, в серии подобных нападений в последние месяцы на Зеленую зону. Однако сами эти группы ни разу не брали на себя ответственность.

Напряженность в Ираке возросла после того, как 3 января в Багдаде был убит Кассем Сулеймани, иранский военный командир.

Это убийство произошло на фоне широкомасштабных антиправительственных демонстраций в Ираке, которые продолжаются по сей день.

Пятеро демонстрантов были убиты в понедельник в трех иракских городах, поскольку демонстранты по всей стране усилили давление на правительство с целью проведения долгожданных реформ.

Посланник Организации Объединенных Наций в Ираке призвала иракские политические элиты возобновить стремление к реформам, а протестующих призвал использовать только мирные методы.

«Любые шаги, предпринятые до сих пор для решения проблем людей, останутся пустыми, если они не будут завершены», - сказала посол Джанин Хеннис-Плассчарт в заявлении ООН. «Насильственное подавление мирных демонстрантов недопустимо, и его следует избегать любой ценой».