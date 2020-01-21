Люксембург призывает ЕС признать государство Палестина

Министр иностранных дел Люксембурга призвал Европейский союз официально признать Палестину в качестве государства, чтобы спасти мирный процесс между палестинцами и израильтянами.

Выступая перед Советом по иностранным делам ЕС, Жан Ассельборн призвал признать палестинское государство в попытке спасти умирающее «решение двух государств».

«Если Израиль придет к этому, мы столкнемся с той же ситуацией, что и в другой стране в 2014 году», - сказал он в понедельник, сравнивая жестокую оккупацию Израилем палестинских земель с российской аннексией Крыма.

В 2014 году парламент ЕС принял резолюцию, поддерживающую палестинскую государственность в качестве принципа, но без принуждения всех 28 государств-членов к безоговорочному признанию Палестины.

Переговоры о признании палестинского государства в последние годы провалились, из-за того, что Израиль незаконно захватил еще больше земель на оккупированном Западном берегу для еврейских поселений.

Ряд стран также переместил свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим - тенденция, начатая президентом США Дональдом Трампом.