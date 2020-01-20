Идлиб: еще 25 000 беженцев направились к турецкой границе за последние дни

За последние три дня из-за нападений режима Асада и его союзников еще около 27 000 гражданских лиц покинули свои дома в «зоне деэскалации» Идлиба в Сирии.

Атаки режима Башара Асада, России и поддерживаемых Ираном террористических групп в жилых районах к востоку и югу от провинции Алеппо продолжают принуждать тысячи сирийцев к бегству.

Сообщается, что перемещенные гражданские лица направились в районы вблизи турецкой границы.

Мухаммед Халладж, директор координационной группы Syria’s Response , сообщил агентству Anadolu, что гражданские лица покинули свои дома в районе Дарат-Изза и в нескольких городах, в том числе Хан Туман, Хан аль-Асал, Кафр-Найя и Аль-Касимия из-за нападений, подкрепленных российскими авиаударами.

Из-за растущего числа перемещенных лиц палаточные лагеря в Идлибе не могут удовлетворить нужды утомленных войной сирийцев, так как там просто недостаточно места для размещения новых палаток. В настоящее время тысячи семей остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Напомним, что в сентябре 2018 года Турция и Россия договорились превратить Идлиб в зону деэскалации, в которой акты агрессии должны быть прямо запрещены.

Однако с тех пор более 1300 мирных жителей были убиты в результате нападений режима и российских сил в зоне деэскалации, а перемирие постоянно продолжает нарушаться.

Турция и Россия объявили о новом перемирии десять дней назад, однако режим и поддерживаемые Ираном террористические группы продолжают свои атаки.

Всего за последний год более миллиона сирийцев пересекли границу с Турцией из-за интенсивных нападений.