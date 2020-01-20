Пентагон признал, что 11 американских солдат были ранены ракетами Ирана

Вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о том, что ракетная атака Ирана, ставшая ответом на убийство Кассема Сулеймани, не привела к ранениям американских солдат, Пентагон на прошлой неделе сообщил, что в результате обстрела базы Айн-Асад в провинции Анбар было ранено не менее 11 военнослужащих.

«Никто из американцев не пострадал в результате вчерашней атаки иранского режима. Мы не понесли никаких потерь», - написал Трамп в Твиттере, спустя день после атаки иранцев 8 января под кодовым названием «Операция мученика Сулеймани».

На прошлой неделе солдаты были отправлены в Германию и Кувейт для лечения черепно-мозговых травм после появления симптомов сотрясения мозга.

«Несмотря на то, что во время нападения Ирана на авиабазу в Асаде 8 января не было убито ни одного военнослужащего из США, некоторые из них прошли лечение от сотрясения мозга в результате взрыва, и все еще проходят осмотры», - заявил представитель Центрального командования капитан Билл Урбан.

Другой представитель Пентагона, полковник Майлс Кэггинс, заявил: «Когда они будут сочтены пригодными для исполнения служебных обязанностей, военнослужащие должны вернуться в Ирак после проверки. Здоровье и благополучие нашего персонала является главным приоритетом, и мы не будем обсуждать медицинское состояние какого-либо человека».

Al-Jazeera сообщила, что на момент нападения большинство из 1500 американских солдат, дислоцированных на авиабазе, укрылись в бункерах после предварительного предупреждения от начальства. Считается, что Тегеран предварительно уведомил иракские власти перед запуском ракет. Присутствовали также солдаты из других стран, в том числе из Дании, которые с тех пор были переведены в Кувейт.

Тем не менее, иранские источники постоянно утверждают, что в результате удара погибли по меньшей мере 80 военнослужащих США, и еще сотни были ранены. По их словам, девять самолетов доставили раненых в больницы в Иордании, Израиль и военный госпиталь в Багдаде.

С иранскими заявлениями все понятно, но заявления Трампа на фоне новостей о раненых американских солдатах, уже тоже выглядят совсем в другом свете. Теперь каждый второй читатель его бравурных твиттов задается вопросом — о чем ты умолчал в этом раз?