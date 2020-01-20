Саудовская Аравия платит американцам миллиарды долларов за защиту

Саудовская Аравия заплатила США в прошлом месяце 500 миллионов долларов США, чтобы покрыть часть стоимости американских войск, дислоцированных в королевстве. Об этом сообщили американские чиновники, добавив, что двусторонние переговоры о расходах на оборону продолжаются.

Ребекка Ребарич, пресс-секретарь Пентагона, рассказала СМИ, что этот платеж был «первым вкладом» в разделение бремени партнерства между США и Саудовской Аравией в поддержку региональной безопасности.

«В ответ на возросшие угрозы на Ближнем Востоке в течение последних восьми месяцев Министерство обороны США направило военные силы США в регион для усиления обороны США и саудовской противовоздушной и противоракетной обороны военной и гражданской инфраструктуры», - сказала Ребарич в пятницу.

«Правительство Саудовской Аравии согласилось помочь покрыть стоимость этих мероприятий и внесло первый вклад», - сказала она.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News на прошлой неделе, что Саудовская Аравия «уже вложила в банк 1 миллиард долларов».

Саудовские платежи США для компенсации военных расходов не новы. Во время шестимесячной войны в Персидском заливе в 90-е годы Саудовская Аравия, Кувейт и другие государства Персидского залива выплатили США 36 миллиардов долларов.

США также взяли с королевства 331 млн. долларов на расходы по воздушной заправке, которую американские военные предоставили саудовским военным самолетам, наносящим воздушные удары по Йемену.

Только часть этого платежа была собрана, но США по просьбе Эр-Рияда прекратили дозаправку с воздуха для саудовских самолетов, действующих в Йемене в ноябре 2018 года.

«В соответствии с указаниями президента об увеличении распределения ответственности партнеров, министерство обороны поручило Саудовской Аравии разделить стоимость этих операций, которые поддерживают региональную безопасность и сдерживают враждебность и агрессию», - сказал Ребарич.

Пока не ясно, сколько Саудовская Аравия заплатит за увеличение присутствия США в регионе, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном оставляет Персидский залив в сложной ситуации.

По словам Ребарич, двусторонние переговоры по определению этой суммы продолжаются. Она добавила, что их цель состоит в том, чтобы формализовать механизм, который определит объем будущих платежей для покрытия некоторых расходов по наращиванию войск США.

«Продолжаются дискуссии по формализации механизма будущих взносов, которые компенсирует стоимость этих операций», - сказал Ребарич.

«Будущие взносы не приведут к развертыванию дополнительных сил США и не заставят министерство обороны взять на себя новые миссии или обязанности», - сказала Ребарич.

В общем, глядя на карту американских военных баз по Ближнему Востоку, следует помнить, кто за это платит. Сами американцы вряд ли поддерживали бы эти базы, не будь запроса и постоянного денежного притока со стороны мусульманских правителей.

Напомним, что помимо этого, Саудовская Аравия является крупнейшим мировым покупателем американского оружия, а ее общие военные расходы намного превышают суммы, потраченные любой другой страной в регионе.