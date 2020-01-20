Берлинская конференция по Ливии: прощай оружие?

В Германии несколько ключевых держав подписали важное соглашение об ограничении иностранного вмешательства в войну в Ливии и понуждении враждующих группировок в беспокойной североафриканской стране к прекращению боевых действий.

Выступая перед журналистами после долгожданного саммита в Берлине, канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявили, что воскресное соглашение продвигает политический процесс и исключает военное решение конфликта.

«Мы достигли соглашения по всеобъемлющему плану поддержки прекращения огня в Ливии», - сказала Меркель, признав, что путь к миру в Ливии будет долгим и трудным.

«Мы все согласны с тем, что мы должны соблюдать эмбарго на поставки оружия и что контроль над эмбарго на поставки оружия должен осуществляться более жестко, чем это было в прошлом», - добавила немецкий лидер. Тем не менее она подтвердила, что потенциальные санкции для нарушителей эмбарго еще не обсуждались.

Ведущие антагонисты в продолжающемся конфликте в Ливии, Халифа Хафтар, командир Ливийской национальной армии (ЛНА) и премьер-министр признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, присутствовали тоже, но не участвовали в долгожданных переговорах. Судьба Ливии, как часто бывает, обсуждалась без ливийцев.

Это первые переговоры, на которые получилось собрать все стороны конфликта и их сторонников. Тем не менее, ожесточенные противники так и не встретились напрямую друг с другом.

Сообщения о поступлении оружия, войск и наличных денег в Ливию от иностранных союзников в последние месяцы привели к опасениям, что обе стороны попытаются добиться военной победы, что приведет к росту насилия.

«Эта эскалация, которая имела место и становилась чрезвычайно опасной - сегодня было твердое намерение остановить ее», - сказал Гутерриш после почти четырехчасовых переговоров в Берлине.

Даже когда мировые лидеры собирались в Германии, появились сообщения о воздушных налетах и ​​обстрелах в Триполи, что было явным нарушением соглашения о прекращении огня, заключенном между Турцией и Россией 12 января.

Ряд ключевых портов и нефтяных месторождений в Ливии были закрыты силами Хафтара в воскресенье и накануне. Учитывая, что экономика Ливии почти полностью зависит от нефти, это была явная попытка усилить давление перед саммитом.

Воскресная сделка знаменует собой новый этап в дипломатических попытках положить конец самым последним боевым действиям в стране, которые начались, когда силы Хафтара начали штурм Триполи в апреле прошлого года. По данным ООН спустя девять месяцев боев погибли уже более 2000 человек.

Лидеры Турции, России, Египта, Франции, Великобритании, Италии, США присутствовали на саммите. Также присутствовали представители ОАЭ, Алжира, Китая, Республики Конго, ООН, Европейского Союза и Африканского Союза.

«Мы обязуемся воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии и призываем все международные субъекты сделать то же самое», - говорится в проекте декларации текста, который будет подписан международными лидерами.

Проект коммюнике из 55 пунктов также призывал к разоружению ополченцев, распределению нефтяных ресурсов, прогрессу в формировании единого правительства и проведению свободных выборов. Будут созданы комитеты для контроля за прекращением огня и выполнением различных обязательств, принятых на саммите.

Ряд европейских деятелей, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель, также предложили возможность развертывания миротворческих сил в Ливии, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, хотя это и не было частью дискуссий.

«Мы должны быть готовы участвовать в любых усилиях, чтобы не просто жаловаться, но быть напористыми и стать частью решения», - сказал Боррелль журналистам.

Хотя Берлинский саммит внушает некоторый осторожный оптимизм, эксперты призывают подождать какое-то время, чтобы увидеть, как будет соблюдаться воскресное соглашение.

«Согласно первоначальным сообщениям о результатах, коммюнике, подписанное в Берлине, похоже на джентльменское соглашение, которое может быть исполнено, если воля будет искренней, или может вскоре потерпеть крах, при взаимных обвинениях в его нарушении», - сказал Тим Итон, старший исследователь по странам Ближнего Востока и Северной Африки в Chatham House. «Скоро станет ясно, что из этого правда».