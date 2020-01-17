Аслана Черкесова переводят в «нормальную» колонию

ФСИН проводит проверку условий содержания Аслана Черкесова. Об этом сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на адвоката Аслана Черкесова, Алима Бешенова, который вступил в дело относительно недавно по просьбе сестры заключенного.

Напомним, что 25 сентября 2019 года Красноярский краевой суд признал законным длительное содержание Черкесова в штрафном изоляторе Енисейска.

"Оно длилось более 7 месяцев, хотя незадолго до этого (в мае) тот же самый суд посчитал нахождение другого заключённого в ШИЗО более 15 суток пыточным", – напоминает Бишенов.

Осенью адвокат побывал в Енисейской колонии и, убедившись в недопустимости такого рода содержания своего доверителя, обратился к депутату Госдумы Анатолию Выборному. Тот передал документы в Генпрокуратуру.

"Указом президента уволен руководитель кадровой службы ФСИН, а самого Аслана, подвергавшемуся долгие годы пыткам и истязаниям, собрали на этап и переводят в другую тюрьму, где к нему будут относиться нормально", – сообщил он.

Аслан Черкесов отбывает срок за убийство фаната "Спартака" Егора Свиридова. Сидеть в колонии ему ещё 12 лет.