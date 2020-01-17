С начала декабря около 350 000 человек бежали из Идлиба - ООН

Около 350 000 сирийцев, в основном женщины и дети, были перемещены в результате возобновленного наступления асадитов, при поддержке России, в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб с начала декабря. В основном они искали убежище в пограничных районах недалеко от Турции, сообщила ООН в четверг.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) в своем последнем отчете о ситуации заявило, что гуманитарная ситуация продолжала ухудшаться в результате "эскалации" военных действий.

В последние недели российские самолеты и артиллерия режима обстреливали города и деревни в рамках нового наступления, поддержанного проиранскими ополченцами.

«Эта последняя волна перемещений усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию на местах в Идлибе», - сказал Рейтер Дэвид Свансон, региональный представитель ООН по Сирии.

Чиновники ООН заявили в начале этого месяца, что гуманитарный кризис обострился из-за того, что тысячи гражданских лиц были вынуждены покинуть провинцию Идлиб. Всего около 400 000 человек были вынуждены бежать от боевых действий в поисках безопасности в лагерях возле турецкой границы.

Последнее наступление приблизило военную кампанию под руководством России к густонаселенным районам провинции Идлиб, где, согласно ООН, находится в ловушке почти три миллиона человек.

В самом городе Идлиб в среду в результате воздушных ударов было убито 18 мирных жителей, что нарушает перемирие, заключенное при посредничестве России и Турции.