Йемен: новые банкноты запустили экономическую войну

В многострадальном Йемене появился еще один фронт войны и еще один повод для раздора, в дополнение ко всем другим. Речь идет об экономике, а разногласие связано с новыми банкнотами, выпущенными правительством Хади.

В ноябре 2019 года в Аден, штаб-квартиру признанного ООН правительства президента Йемена Абдур-Рабба Мансура Хади, поступили свежие напечатанные банкноты. Оттуда их запустили на рынок, чтобы постепенно начать процесс замены старых банкнот по всей стране. Хотя использование новых банкнот в контролируемых правительством районах не является проблемой, 19 декабря правительство хуситов в Сане запретило их использование и обмен в районах, находящихся под его контролем.

Этот новый экономический конфликт между хуситами и правительством Хади представляет собой еще одно бремя для безумно уставших гражданских лиц, особенно на севере Йемена, а также усугубление их экономического положения.

«Пару дней назад я пошел в магазин за продуктами питания», - говорит житель Йемена Абдуллах Салами. «Я выбрал продукты и подошел к кассиру, чтобы произвести оплату, но он сказал: «Извините, верните продукты. Я не могу принять эти новые банкноты», - рассказывает Салами.

В сентябре 2016 года правительство Хади издало указ о переводе Центрального банка из Саны в Аден. После этого правительство утвердило печать новых банкнот, которые с тех пор начали циркулировать по всей стране.

Новые банкноты получили новый внешний вид и цвета, отличающиеся от предыдущих, чтобы их легко можно было различать. Однако люди, к которым в руки попали эти новые банкноты, не могут их использовать. Владелец ресторана в Сане, пожелавший остаться неназванным, рассказал изданию Al-Monitor, что владельцы предприятий боятся принимать эти банкноты из-за возможных репрессий со стороны хуситов.

«После объявления хуситов о том, что новые банкноты являются незаконными, я больше не мог их брать, хотя я знаю, что новые банкноты не являются поддельными», - рассказал владелец ресторана. «Если хуситы узнают, что я принимаю новые банкноты, это риск, и мне не избежать их наказания».

Власти хуситов в Сане приняли драконовские меры по прекращению обращения вновь напечатанной валюты, призывая гражданское население сдавать имеющиеся у них банкноты и получать за них компенсацию. Чиновники в центральном банке, контролируемом хуситами в Сане, утверждают, что запрет на обращение новых банкнот должен принести пользу экономике и народу.

29 декабря Сами аль-Саяги, директор казначейства и исполняющий обязанности директора по иностранным банковским операциям в центральном банке в Сане, заявил: «То, что мы сделали, предназначено для защиты национальной экономики и капитала, а также покупательной способности граждан. Если мы примем нелегальную валюту, мы достигнем стадии, когда доход не будет иметь ценности в соответствии с девальвацией национальной валюты по отношению к иностранной валюте и ростом цен».

Саяги сказал, что лицам, имеющим новые купюры, был предоставлен месячный льготный период, чтобы обменять их на старые через определенные банковские учреждения в Сане. Тем временем правительство в Адене осудило этот запрет, обвиняя хуситов в ухудшении условий жизни.

Министр информации Моаммар аль-Эриани написал в Твиттере 30 декабря, что запрет на банкноты лишил 40 000 пенсионеров возможности получать пенсии в районах под контролем хуситов. «Запрет на обращение денег у населения для покупки и спекуляции долларом на черном рынке свидетельствует о политике обнищания и голода в отношении граждан», - пишет Эриани. По его словам, действия хуситов усугубят гуманитарный кризис, с которым сталкивается страна, и в процессе уничтожат также валюту и национальную экономику.

1 января правительственный чиновник заявил, что они отправили письма во Всемирный банк и Международный валютный фонд, с призывом оказать давление на хуситов, чтобы те отменили запрет на новые банкноты.

За последние пять лет войны Йемен раздроблен на самых разных уровнях. Политические разногласия очевидны, а социальная структура в значительной степени разрушена. Страной управляют как минимум два правительства - хуситы на севере и Хади на юге. Экономическая борьба за валюту еще больше усложняет проблему Йемена.

В то время как конкурирующие правительства продолжают напрягать мускулы, чтобы продемонстрировать свои рычаги воздействия на страну, валютная борьба вызовет серьезные экономические последствия и приведет к дальнейшим страданиям гражданского населения.

Джамиль Абдулнассер, который работает на валютной бирже в Сане, говорит, что многие клиенты недовольны действиями хуситов.

«Запрет этих банкнот создаст черный валютный рынок», - сказал он. «Поставщики биржевых услуг берут новые купюры и выдают старые купюры в обмен на скидку. Например, если у вас есть 10000 йеменских риалов в новых банкнотах, вы получите 9000 йеменских риалов в старых банкнотах».

По словам Абдульнассера, еще одним следствием запрета являются дополнительные сборы за перевод денег из контролируемых правительством Хади районов в районы под контролем хуситов. «Биржевые компании не понесут убытков», - сказал он. «Жертвами будут только гражданские лица. Они будут платить более высокие сборы за отправку средств из одной провинции в другую».

Экономический аналитик Абдуль-Вахид аль-Авбали считает, что запрет новых банкнот отрицательно повлияет на экономику и приведет к валютным спекуляциям и денежному кризису.

«Почти 80% старых банкнот находятся в плохом состоянии, и их необходимо постепенно заменять», - сказал Авбали. «До войны старые поврежденные банкноты, которые попадали в Центральный банк Йемена, больше не выводились на рынок. Вместо этого на рынок выходили новые банкноты».

В связи с тем, что жители контролируемых хуситами районов вынуждены продолжать использовать старые банкноты, в то время как банки должны следовать указаниям правительства Саны, люди чувствуют, что они живут в двух разных странах одновременно.

«Если я хочу потратить свои новые банкноты, мне нужно ехать на юг или в любой контролируемый правительством город», - сказал Салами, житель Сана. «Это сделает наши условия жизни гораздо сложнее».