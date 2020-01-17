В Турции отменили трехлетнюю блокировку Википедии

Турция в среду отменила свой почти трехлетний запрет на доступ к Википедии, спустя несколько недель после того, как верховный суд страны постановил, что блокировка нарушает свободу слова.

Анкара заблокировала Википедию в апреле 2017 года, заявив, что онлайн-энциклопедия была частью «клеветнической кампании» против страны, после того, как та отказалась удалить контент, который изображал Турцию в качестве помощника ИГИЛ* и других террористических организаций.

Конституционный суд официально вынес решение в пользу Википедии в конце прошлого года, но доступ к ней возобновился только в среду, спустя несколько часов после того, как в официальной газете правительства Турции были опубликованы подробности решения суда.

Всего в период с 2014 по 2018 год Турция запретила более 200 000 веб-сайтов и доменов, согласно докладу о свободе выражения мнений за 2018 год.

Она также входит в число стран с наибольшим количеством запросов на удаление контента из Twitter и Facebook.

Доступ к Википедии был заблокирован в соответствии с законом, который позволяет правительству запрещать веб-сайты, которые, по его мнению, представляют угрозу национальной безопасности.

Википедия подала петицию в Конституционный суд в мае 2017 года после переговоров с турецкими официальными лицами и провала в нижестоящих судах.

Созданный сообществом сайт отказался удалять контент, сославшись на то, что он выступает против цензуры. Запрет был распространен на все языковые издания сайта.

Несмотря на блокировку Википедии и других сайтов, тысячи жителей страны нашли способы обойти запреты с помощью виртуальных частных сетей (VPN).

По словам пользователей соцсетей, доступ к созданной пользователями энциклопедии в среду возобновлялся медленно, а интернет-провайдеры возобновляли доступ в различное время.

Фонд Викимедиа приветствовал это решение как победу свободы выражения.

«Мы очень рады воссоединению с народом Турции», - заявила Кэтрин Махер, исполнительный директор Фонда Викимедиа. «В Викимедиа мы стремимся защищать основное право каждого на доступ к информации».

* - запрещены в РФ