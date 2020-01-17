Израиль начал поставки газа в Египет

В среду Израиль впервые начал поставлять природный газ в Египет в рамках 15-летнего соглашения на 15 миллиардов долларов США по сжижению и реэкспорту газа в Европу.

Впервые Египет, который в 1979 году стал первой арабской страной, подписавшей мирный договор с Израилем, импортирует газ у своего соседа.

В совместном заявлении министерство нефти Египта и министерство энергетики Израиля назвали этот шаг «важным событием, которое отвечает экономическим интересам обеих стран».

В соответствии с соглашением, которое было подписано в 2018 году и изменениями конца 2019 года, Израиль будет экспортировать 85 миллиардов кубических метров природного газа из израильских месторождений Левиафан и Тамар в Египет в течение следующих 15 лет.

В заявлении подтверждается, что поток природного газа в Египет также позволит экспортировать его в Европу через терминалы сжиженного природного газа в стране.

Это позволяет «Израилю транспортировать объемы своего природного газа в Европу через египетские заводы по сжижению природного газа (СПГ)», говорится в совместном заявлении.

Ранее Израиль закупал газ у Египта, но наземные участки экспортного трубопровода неоднократно становились объектом нападений синайских террористов в 2011 и 2012 годах. Уже являясь крупным экспортером газа, Египет увеличил экспорт СПГ более чем в два раза в годовом исчислении в 2019 году до 4,8 миллиарда кубических метров в газовом эквиваленте как показали данные S & P Global Platts Analytics во вторник, несмотря на замедление поставок осенью.

Газ с израильских месторождений Тамар и Левиафан будет поступать в Египет через преимущественно подводный трубопровод Восточно-Средиземноморской газовой компании, соединяющий прибрежный израильский город Ашкелон с севером Синайского полуострова.

Тамар, который начал добычу в 2013 году, содержит запасы до 238 миллиардов кубических метров.

Левиафан, который начал перекачивать газ в конце прошлого месяца, по оценкам, содержит 535 миллиардов кубических метров природного газа, а также 34,1 миллиона баррелей конденсата.

Компании, эксплуатирующие два месторождения - Delek Drilling и Noble Energy - в 2018 году заключили сделку с египетской Dolphinus Holdings, чтобы начать экспорт газа.

Генеральный директор Delek Drilling Йосси Абу приветствовал запуск в качестве "новой эры в энергетическом секторе Ближнего Востока".

Восточный сосед Израиля Иордания - единственная другая арабская страна, с которой он подписал мирный договор - в течение трех лет закупала газ в месторождении Тамар в небольших масштабах.

Noble Energy начала перекачивать первые поставки израильского газа с месторождения Левиафан в Иорданию, сообщила 1 января Национальная электроэнергетическая компания Иордании (NEPCO). Этот шаг является частью условий соглашения NEPCO на 10 миллиардов долларов, заключенного с Noble Energy Inc. В 2016 году.

Соглашение столкнулось с противодействием в Иордании, где многие считают Израиль врагом. Активисты и парламентарии годами требовали от правительства отказаться от сделки, но не добились в этом успеха.