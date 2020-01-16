Муслим Хучиев назначен временный главой Чечни

Рамзан Кадыров возложил обязанности руководителя Чечни на председателя правительства республики Муслима Хучиева из-за своей «временной нетрудоспособности». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы Чечни и правительства республики. Его также приводит ТАСС.

Согласно распоряжению Кадырова, обязанности главы республики Хучиев исполняет с 13 января.

"Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики с 13 января 2020 года" - говорится в документе за подписью Кадырова, датированном 13 января.

В распоряжении также отмечается, что решение принято в соответствии со статьей 76 Конституции Чечни.

"В случаях, когда глава Чеченской Республики временно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства Чеченской Республики, а в случае осуществления главой Чеченской Республики непосредственного руководства правительством Чеченской Республики - первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики или лицо, назначенное президентом Российской Федерации временно исполняющим обязанности главы Чеченской Республики в связи с указанными в федеральном законе обстоятельствами", - указывается в статье 76 Конституции Чеченской Республики.

В руководстве республики не стали раскрывать подробности состояния Рамзана Кадырова, но успокоили общественность. "Ничего экстраординарного нет. После прохождения курса лечения Кадыров вернется к исполнению обязанностей в полном объеме", - сказал представитель руководства Чечни, слова которого приводит "Интерфакс".

Собеседник отметил, что закон допускает передачу власти и.о. главы республики на период отпуска или временной нетрудоспособности руководителя Чечни. Представитель республиканской власти добавил, что и ранее Кадыров "возлагал обязанности руководителя республики на премьера в случае отпуска или в случае временной нетрудоспособности". Такая практика существует и в других субъектах РФ, заключил он. Добавим, что сам Хучиев уже был временным главой республики в течение нескольких дней в феврале прошлого года.