В Ливане вторые сутки продолжаются анти-банковские протесты

Ливанские протестующие столкнулись с силами безопасности в Бейруте в среду, на следующий день после того, как демонстранты, возмущенные ограничениями на снятие долларов, напали на банковские отделения с металлическими прутами, огнетушителями и камнями.

В среду вечером сотни людей снова собрались возле центрального банка, направляясь в полицейский участок, где более 50 человек все еще были задержаны после столкновений между демонстрантами и силами безопасности прошлой ночью.

Они скандировали лозунги и требовали освобождения своих товарищей, прежде чем силы безопасности выпустили слезоточивый газ, чтобы разогнать их.

Красный Крест сообщил, что в среду вечером пострадали 47 человек. Из них в больницы доставили 37 человек, остальным помощь была оказана на месте.

Сообщается также, что 17 протестующих были арестованы.

Спустя четыре месяца после подъема протестного движения против политического класса Ливана, демонстранты обратили свой гнев на банки, большинство из которых установили неформальный контроль за движением капитала, чтобы предотвратить кризис ликвидности.

Это привело к ситуации, когда обычные вкладчики просто не могут вернуть свои деньги, на фоне худшего экономического кризиса в Ливане со времен гражданской войны 1975-1990 гг.

Протестующая Юмна Мроу, 22 года, говорит, что финансовая политика центрального банка в течение многих лет наносила ущерб мелким вкладчикам.

«Сейчас мы находимся в свободном падении. То, что произошло прошлой ночью, происходит из-за реальной боли и гнева людей», - сказала она.

По данным местных СМИ и активистов, после долгого дня протестов и столкновений силы безопасности освободили 10 человек из более чем 50, которые были задержаны во вторник вечером.

В среду утром в Хамре, после насильственного протеста прошлой ночью, большинство банковских отделений остались с разбитыми окнами, разрушенными банкоматами и стенами, покрытыми граффити.

Несмотря на это, банки все открылись на следующий день.

«Здесь много гнева», - говорит протестующая Алия журналисту AFP около поврежденного отделения банка. «Вы должны пойти в банк дважды, чтобы снять всего 200 долларов».

В среду вечером сотни демонстрантов собрались перед центральным банком, чей директор Риад Саламе частично обвиняется в финансовом кризисе в стране.

Тем временем силы безопасности наложили жесткие ограничения на передвижение в Хамре, закрыв главную дорогу к центральному банку.

Государственное национальное агентство новостей сообщило, что несколько контейнеров со слезоточивым газом упали в российском посольстве, недалеко от полицейского участка, где содержатся задержанные.

По словам активистов, в ходе столкновений пострадали несколько человек, в том числе один видеожурналист.

С сентября банки ограничивают количество долларов, которые клиенты могут снимать или переводить за границу, и это в стране, где доллар и ливанский фунт используются взаимозаменяемо.

Хотя никакой официальной политики не существует, большинство кредиторов ограничивают снятие средств до 1000 долларов (3700 дирхамов) в месяц, в то время как другие ввели более жесткие ограничения.

В связи с резким кризисом ликвидности меры контроля все чаще заставляют вкладчиков использовать фунт.

Но местная валюта упала более чем на треть по отношению к доллару на параллельном рынке, достигнув почти 2500 за один доллар США за последнюю неделю.

Официальный курс был привязан к 1507 ливанским фунтам за у доллар США в 1997 году.

Демонстранты обвиняют банки в том, что они держат их депозиты в заложниках, в то же время позволяя политикам, высокопоставленным чиновникам и владельцам банков переводить средства за границу.

Центральный банк объявил, что расследует отток капитала, заявив, что он хочет стандартизировать и регулировать специальные банковские ограничения.

Ситуацию усугубляет тот факт, что обремененный долгами Ливан до сих пор остается без правительства, с тех пор, как 29 октября Саад Харири подал в отставку с поста премьер-министра под давлением антиправительственных протестов.

Ливанские политики еще не договорились о новом кабинете, несмотря на назначение в прошлом месяце Хасана Диаба, профессора и бывшего министра образования, вместо Харири.

Диаб пообещал сформировать правительство независимых экспертов - ключевое требование протестующих - но на прошлой неделе заявил, что некоторые партии препятствуют его попыткам.