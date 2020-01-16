Израиль снова бомбил Газу

Израиль нанес воздушные удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел в среду, сообщают израильские военные.

Пока что ни одна из сторон не сообщала о жертвах.

Как сообщили военные, два снаряда, выпущенных из Газы, были сбиты израильской системой ПВО "Железный купол". Израильский телевизионный Канал 13 заявил, что две другие ракеты поразили необитаемые районы.

Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в нескольких израильских районах вблизи границы с сектором Газа. Израильская служба скорой помощи заявила, что в ходе первого такого нападения за три недели не было зарегистрировано никаких травм или повреждений.

В самой Газе никто не взял на себя ответственность за обстрел израильской территории, хотя Израиль привычно считает ответственными движение ХАМАС, уже просто потому, что они управляют этой территорией.