Иорданская принцесса стала первой женщиной-пилотом ВВС Иордании

Дочь короля Абдуллаха II вошла в историю на прошлой неделе, став первой иорданской женщиной, заработавшей значок военного летчика в вооруженных силах Иордании.

Принцесса Сальма бинт Абдуллах, 19 лет, получила значок в виде авиационного крыла от своего отца на церемонии во дворце Аль-Хуссейния в Аммане в среду, говорится в пресс-релизе Королевского Хашимитского двора.

На этой же церемонии в столице Аммана присутствовали мать Сальмы, королева Рания, и ее старший брат, наследный принц Хуссейн.

Хуссейн, который сам является первым лейтенантом в вооруженных силах Иордании, поздравил свою сестру в инстаграме.

«Блестящяя и трудолюбивая, как всегда!» - он написал. «Поздравляю с получением твоих крыльев, и желаю больше успехов и достижений».

Эта новость была положительно воспринята многими иорданцами в социальных сетях. Многие поздравили принцессу с получением крыльев, а некоторые отметили, что желание девочек стать принцессой в наше время получает дополнительный смысл. К слову, сам король Абдуллах также является офицером ВВС.

Сальма, которая является второй дочерью и третьим ребенком короля Абдуллаха II и королевы Рании, закончила короткий летный курс в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании в ноябре 2018 года.