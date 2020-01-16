Египетские силовики совершили рейд на турецкое агентство Anadolu

В среду власти Египта арестовали четырех сотрудников турецкого государственного информационного агентства Anadolu после рейда на их каирский офис, сообщает само агентство. Это случилось на фоне усиления напряженности между региональными конкурентами — Турцией и Египтом.

После рейда во вторник египетская полиция всю ночь вела обыск в офисе в Каире, прежде чем официально арестовать четырех сотрудников: одного турка и трех египтян.

Турок, Хилми Балчи, отвечал за финансы и административные дела в офисе.

В тот же день Турция вызвала временного поверенного в делах Египта в знак протеста против рейда.

«Это акт преследования и запугивания турецкой прессы, и мы решительно осуждаем его», - говорится в заявлении МИД Турции.

«Мы ожидаем, что египетские власти немедленно освободят сотрудников (Anadolu)», - добавил он.

Напомним, что турецкое и египетское правительства являются жесткими соперниками, поскольку Анкара решительно поддержала правительство покойного президента Мухаммажа Мурси, которое было свергнуто военным переворотом в 2013 году.

Они также занимают противоположные стороны в ливийском конфликте, где Турция поддерживает правительство в Триполи, а Египет и ОАЭ оказывают поддержку мятежному генералу Халифе Хафтару.

По словам Anadolu полиция штурмовала их офис во вторник вечером, отключив камеры наблюдения и интернет. Сообщается, что арестованным сотрудникам было отказано в доступе к их адвокату.

«Этот враждебный шаг, предпринятый путчистскими египетскими властями в отношении сотрудников агентства «Анадолу», является признаком их беспомощности», - заявил Фахреттин Алтун, представитель турецкого президента.