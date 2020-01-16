Американские спецназовцы признались в краже 200 000 долларов, предназначенных для миссии в Афганистане

Бывший военнослужащий спецназа армии США признал себя виновным в сговоре с четырьмя другими с целью кражи у правительства 200 000 долларов, предназначенных для миссии в Афганистане. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщают федеральные прокуроры.

Бывший сержант первого класса Уильям Чемберлен, 46 лет, признал себя виновным в заговоре и получении похищенного государственного имущества в федеральном суде в Северной Каролине в понедельник, До этого он несколько лет отрицал обвинения.

Четыре других солдата, которые, как и Чемберлен, были бойцами 3-й группы спецназа в Форт-Брэгге в Северной Каролине и служили в Афганистане, признали себя виновными в 2014 году, в то время как Чемберлен планировал защищать себя на суде.

После того, как Чемберлен заявил, что ему необходим доступ к секретной информации для его защиты, судья в итоге вынес решение против него, установив, что секретная информация не помогла ему в защите, согласно заявлению прокуратуры США в Восточном округе Северной Каролины.

Пятеро обвиняемых были обвинены в краже в общей сложности 200 000 долл. США в период с июля 2009 года по январь 2010 года, когда они находились вместе в Афганистане.

По их словам, у них был доступ к секретным фондам спецназа для поддержки контртеррористических операций, в дополнение к деньгам, предназначенным для закупки материалов и поддержки гуманитарных проектов, таких как строительство дорог, школ и медицинских клиник.

По словам прокуроров, они конвертировали похищенные деньги в почтовые денежные переводы, купленные в военных почтовых отделениях в Афганистане, отправляли наличные родственникам по почте или везли деньги домой после их увольнения.

Когда к ним впервые обратились сотрудники правоохранительных органов, они ложно утверждали, что выиграли деньги в казино или привезли их с собой из Соединенных Штатов.

По словам прокуроров, Чемберлену грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, за которым следуют три года надзора, штраф в размере 500 000 долларов, принудительная реституция и конфискация в размере 40 000 долларов.

В общем, если кто-то сомневался, что американские «зеленые береты» умеют распиливать средства не хуже их коллег из гораздо более коррумпированных стран, эта история должна его переубедить.