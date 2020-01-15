Международное право выкинут из Конституции

Грядущее внесение изменений в конституцию РФ стало главной сегодняшней политической новостью России и самой важной темой выступления Владимира Путина перед Федеральным Собранием.

Чтобы сэкономить время читателей, скажем просто: все изменения, касающиеся перераспределения полномочий между номинальными властными институтами - из серии "от перемены мест слагаемых сумма не изменяется".

Был уже премьер Путин при президенте Медведеве, сейчас есть премьер Медведев при президенте Путине, в ходе т.н. "трансферта" снова станет премьер Путин при президенте Медведеве или каком-то еще. Просто на этот раз Путин решил преемнику уже не доверять, а подстраховаться через расширение полномочий правительства, которое возглавит благодаря контролю парламента. Все просто, все ожидаемо.

Но есть куда более важное изменение, которое готовятся внести в конституцию, касающееся уже всех россиян и характера страны в целом. Речь идет об исключении содержащейся в конституции формулировки о том, что положения международного права и международных договоров имеют приоритет над российским законодательством. Теперь собираются сделать ровно наоборот - объвить приоритет последнего над первым.

Чтобы было понятно, почему это важно. Положения международных договоров и конвенций, к которым присоединилась Россия - это, например, многочисленные международные конвенции о правах человека, которые Кремль обязался соблюдать. А российское законодательство - это те принятые в последние годы правления Путина законы, которые эти права ограничивали, шаг за шагом.

Так вот, до сих пор, принимаемые в России законы и решения можно было оспаривать в международных инстанциях, если они противоречили международным конвенциям и договорам, к которым она присоединилась. Например, в Европейском Суде по правам человека, в котором многие россияне находили управу на власти страны.

Теперь же, объявлением приоритета российского законодательства над международным такая возможность будет если не ликвидирована, то существенно сокращена. Международное право собираются вычеркнуть из российского законодательства, а с ним и международные представления о правах человека и механизмы его защиты.

Это и есть главное готовящееся изменение в конституцию, касающееся всех россиян.