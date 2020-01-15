В Германии прошли рейды среди местных чеченцев

В Германии вчера прошли антитеррористические рейды из-за "подозрения в подготовке серьезного акта насилия, который может поставить под угрозу государство". Об этом сообщают немецкие СМИ.

Генеральная прокуратура Берлина объявила, что ордера на обыск были выданы по шести адресам в Берлине и по одному в Бранденбурге, Хагене (Северный Рейн-Вестфалия) и в Арнштадте (Тюрингия).

По словам прокурора, рейды проходили в "исламистской среде чеченцев". Их подозревают в возможной подготовке нападения на неназванные объекты. Возраст подозреваемых –​ от 23 до 28 лет.

Причиной внимания к группе чеченцев стал материал, который был обнаружен на мобильном телефоне у одного из мужчин во время полицейского осмотра.

Сообщается, что задержаны были пятеро чеченцев, проживающих в стране. Однако уже сегодня прокуратура Германии объявила, что их отпустили во вторник вечером.

По сообщению ведомства, следствие не нашло достаточных улик для ареста, однако правоохранительные органы продолжают изучать материалы и электронные носители, найденные у задержанных.

Издание «Кавказ.Реалии» сообщает, что германские чеченцы возмущены произошедшим, и цитирует свой источник в чеченской диаспоре ФРГ:

“Задержанные мне известны. Они находятся в Германии легально и ни в каких преступлениях не замешаны. Задержания происходили очень жестко: у одного заблокировали машину, его скрутили. Он просил не пугать семью, но полицейские совершили рейд в его жилище. Его товарища задержали с шумом, - взрывной лентой выбили дверь. Дома была пожилая мать и его жена, все получили стресс, им пришлось оказывать медицинскую помощь. Спрашивали, где оружие. Главный подозреваемый говорит, что у него толком даже обыск не провели и не обыскали его самого. Такие случаи осложняют жизнь в Германии чеченцам в целом. И, хотя на задержанных ничего нет, пресса не напишет об этом так громко, как о задержании”.

Источник также рассказал, что подозрение в подготовке атаки на синагогу возникли только потому, что один из задержанных в сентябре снял на телефон весь маршрут поездки к другу, даже не зная, что в кадр попала синагога. Именно этот злосчастный ролик и лег в основу расследования.