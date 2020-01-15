Кыргызстан и Таджикистан обменялись территорией

Правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана договорились об обмене спорными участками на границе между погранзаставами «Кызыл-Бел» и «Гулистан», сообщает сайт 24.kg со ссылкой на администрацию киргизского правительства.

Стороны подписали протокол по шести вопросам, в том числе договорились описать приграничную территорию в 114 километров, определенную совместной киргизско-таджикской топографической группой, и в течение месяца дать обоснования правовому статусу этих участков.

На приграничной территории будут определены участки, которые оказались расположены в шахматном порядке, и к 1 марта 2020 года стороны подготовят предложение об их обмене. Глава киргизской делегации вице-премьер Жениш Раззаков уточнял, что села, в которых дома расположены в шахматном порядке, — это Кок-Таш и Таш-Тумшук, сообщает «Озоди».

«При возникновении определенной конфликтной ситуации нашим правоохранительным, силовым органам очень тяжело действовать, так как население двух стран живет вперемешку», — сказал Раззаков. Вице-премьер-министр Таджикистана Азим Иброхим положительно оценил прошедшие переговоры, отметив, что обмен землями решит приграничный вопрос.

Кроме того, стороны договорились усилить совместный контроль силовиков за общественным порядком на приграничной территории, где компактно проживают граждане обоих государств.

На улицах населенных пунктов, расположенных близ границы, установят освещение и камеры видеонаблюдения. В случае возникновения конфликтов записи с этих видеокамер должны быть предоставлены обеим сторонам для просмотра и анализа ситуации. Освещение также должно быть установлено на участке трассы Ош — Баткен — Исфана, который проходит через территорию Жака-Орук на пересечении с дорогой Исфара — Ворух.

Наконец, стороны условились не предоставлять СМИ предварительную информацию о проводимой работе. Согласно подписанному протоколу стороны берут на себя одинаковую ответственность за выполнение договоренностей. Все работы будут проводиться совместными силами.

Инструменты для делимитации госграницы готовы. Технические группы изготовили 134 крупномасштабные топографические карты, осталось сделать еще пять. Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет более 970 километров, из которых делимитированы и демаркированы лишь 60%. Остается около 70 несогласованных и неуточненных участков.

Между гражданами двух стран регулярно возникают конфликты. Самый крупный за последнее время инцидент произошел в сентябре 2019 года, тогда погибли трое таджикских и один киргизский военнослужащий.

Последний по времени инцидент произошел в ночь с 9 на 10 января 2020 года, причем каждая сторона возложила ответственность за него на противоположную. По версии Киргизии, граждане Таджикистана закидали камнями две машины и дом, принадлежащие кыргызстанцам, а затем в течение трех часов обстреливали территорию Кыргызстана, из-за чего была организована эвакуация женщин и детей. В мэрии Исфары обвинили в провокации киргизских жителей и военных.