Палестинцы начали кампанию за освобождение старейшего палестинского заключенного

Во вторник палестинские активисты начали кампанию по освобождению 81-летнего Фуада аль-Шобаки, старейшего палестинского заключенного, в настоящее время находящегося в израильской тюрьме, сообщают местные СМИ.

Шобаки был старшим генералом в силах безопасности Палестинской администрации, старшим руководителем ФАТХ, а также финансовым консультантом покойного президента ПА Ясира Арафата.

В 2002 году полиция арестовала его по обвинению в том, что он руководил кораблем Karen A, который перевозил оружие из Ирана в разгар Второй интифады и был захвачен израильскими морскими силами.

Шобаки содержался в палестинской тюрьме в Иерихоне под наблюдением американцев и британцев.

Затем в 2006 году израильские силы взяли штурмом тюрьму в Иерихоне и похитили палестинца, который предстал перед израильским военным судом. Обвинения в операции Karen A Шобаки отрицает. В итоге он был приговорен к 20 годам тюремного заключения, хотя позднее срок был уменьшен до 17 лет.

У Шобаки осталось три года до конца этого срока. Хотя члены семьи регулярно посещают его, чтобы подбодрить, они обеспокоены тем, что его здоровье быстро ухудшилось, и призывают к его освобождению.

Сын Шобаки Хазем рассказал, что его отец теперь полностью зависит от других заключенных, без чьей помощи он не может уже даже встать с постели, чтобы преодолеть короткие расстояния до туалета или кухни.

Шобаки ранее перенес рак простаты и недавно перенес операцию по глаукоме, но с тех пор его зрение ухудшилось.

В письме, которое просочилось в СМИ в декабре, Шобаки критиковал ПА и движение ФАТХ за то, что они игнорируют его.

«Сегодня мне грустно, что вы даже не упоминаете мое имя на ваших встречах. Есть ли кто-нибудь из руководства, кто спрашивает обо мне или призывает общественные или международные движения освободить меня? »- написал Шобаки.

«Я говорю вам, что я следующий тюремный мученик. Позор вам за то, что вы сидите в креслах, которые вы не заслуживаете», - написал он.

По данным группы по защите прав заключенных «Хуррият», в израильских тюрьмах содержится около 5000 палестинских заключенных, из которых около 700 страдают от различных болезней и заболеваний. Еще 18 человек постоянно госпитализированы в тюремной клинике в Рамлех.

В 2019 году в израильских тюрьмах умерли пять палестинцев, включая Сами Абу Диака, который умер в ноябре после борьбы с раком.