Израиль уничтожил урожай Газы на 500 миллионов долларов

Неконтролируемое открытие Израилем ворот дамбы нанесло ущерб сельскохозяйственным районам в Газе на 500 000 долларов, заявило в воскресенье министерство сельского хозяйства Палестины.

В заявлении говорится, что крупные участки сельхозугодий в восточной части Джабалии и Бейт-Хануна были повреждены, а домашняя птица и пчелы в ульях погибли из-за наводнения.

Сельскохозяйственные продукты, включая картофель и лук, были полностью уничтожены примерно на 920 акрах затопленной земли.

Министерство заявило, что израильская армия блокирует усилия по оценке ущерба, используя слезоточивый газ, и призвало международные фонды и правозащитные организации прекратить нарушения со стороны Израиля.

Израиль, который построил много дамб в регионе, периодически открывает их шлюзы, что приводит к затоплению домов и земель в Газе.

С 2007 года сектор Газа подвергается разрушительной израильской и египетской блокаде, которая разрушает его экономику и лишает его примерно 2 миллионов жителей многих жизненно важных товаров, включая продукты питания, топливо и лекарства. В анклаве с длительным эмбарго гуманитарная ситуация ухудшается с каждым днем.