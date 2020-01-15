В Судане подавлен мятеж бывших спецслужбистов

Генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, глава суверенного совета Судана, заявил в среду, что воздушное пространство страны снова открыто и что все здания разведки находятся под контролем армии, после восстания бывших агентов спецслужб, связанных с Омаром аль-Баширом.

Мятеж начался в Хартуме, из-за того, что сотрудники спецслужбы отклонили финансовую компенсацию, предложенную после расформирования их подразделения.

Насилие вспыхнуло в Управлении Главного разведывательного управления, ранее известного как Национальная служба разведки и безопасности (НСРБ). Это было могущественная спецслужба Аль-Башира.

По словам свидетелей, сотрудники НСРБ в масках, одетые в военную форму, установили контрольно-пропускные пункты на одной из главных улиц Хартума возле административных зданий. Свидетели видели, как бывшие они стреляли в воздух.

В своем телевизионном заявлении министр информации Фейсал Мохамед Салех сказал, что боевики были бывшими сотрудниками, расстроенными условиями, которые им предложили после увольнения. Силовики разозлились после того, как им приказали либо уйти в отставку, либо вступить в печально известную военизированную группировку Сил быстрого реагирования.

На данный момент нет никаких сообщений о жертвах.

Власти в качестве меры предосторожности закрыли воздушное пространство Судана на пять часов после начала стрельбы.

Развернувшееся насилие стало крупнейшей конфронтацией между старой гвардией и сторонниками новой администрации, которая помогла свергнуть Аль-Башира в апреле после 30 лет его правления.

Сотрудники спецслужб сдались поздно во вторник после переговоров со своими лидерами. Всего противостояние между ними и силами армии длилось около 15 часов.

В своей телевизионной речи аль-Бурхан сказал, что никогда не допустит переворота.

«События, которые произошли сегодня, находятся под контролем», - написал премьер-министр Абдуллах Хамдок, бывший экономист Всемирного банка. «Мы возобновляем наше доверие к вооруженным силам, чтобы сдержать ситуацию».

Заместитель главы военного совета и глава Сил быстрого реагирования генерал-лейтенант Мохамед Хамдан Дагало заявил, что за инцидентом стоял бывший начальник разведки Судана Салах Гош.

«Это согласованный план Салаха Гоша и другого члена партии Национального конгресса, в том числе некоторых генералов из разведывательной службы», - заявил он на пресс-конференции во время визита в Джубу в Южном Судане.

Дагало сказал, что, хотя он не станет рассматривать инцидент во вторник как попытку переворота, любые такие действия не будут допущены.

Сотрудники НСРБ были на переднем крае борьбы с протестующими во время общенационального восстания, которое вспыхнуло против Аль-Башира в декабре 2018 года.

Армия свергла Аль-Башира четыре месяца спустя, а новые власти страны обязались реформировать НСРБ — это было одно из ключевых требований восставших.