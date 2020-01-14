В двух кавказских республиках повысилась рождаемость

В минувшем году лишь три российских региона показали повышение рождаемости. По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, в прошлом году продолжилось снижение общего уровня рождаемости по стране, сообщает "Российская газета"

Больше всего рождаемость повысилась в столице: в Москве стало на 4,3 тысячи детей или на 3,5% больше по сравнению с 2018-м. При этом в осковской области рождаемость снизилась почти на 10 тысяч (или на 13%).

Кроме того, с января по ноябрь прошлого года рост рождаемости зафиксирован в Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Примечательно, что еще в начале 2019 года тот же самый Топилин отмечал, что в некоторых республиках Северного Кавказа (включая Карачаево-Черкесию), суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем в целом по России.