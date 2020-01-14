Саудовская Аравия: большинство казненных в прошлом году были иностранцами

По данным британской правозащитной группы, отслеживающей смертные казни в Саудовской Аравии, большинство казненных в 2019 году были иностранцами.

Цифры, собранные Reprieve из официальных отчетов Саудовской Аравии, показывают, что в прошлом году казнили не менее 90 иностранных граждан, при том, что также были казнены 88 граждан Саудовской Аравии.

Организация заявила, что общее число в 178 человек является самым большим числом казней в Саудовской Аравии, с тех пор как Reprieve впервые начала отслеживать цифры шесть лет назад.

Reprieve также отметила, что Эр-Рияд казнил 37 человек за один день в 2019 году, в том числе троих, которые были несовершеннолетними во время их предполагаемых преступлений. Правозащитные организации заявили, что признания многих осужденных были получены под пытками.

Комментируя эти цифры, директор Reprieve Майя Фоа призвала к бойкоту Саудовской Аравии накануне следующей встречи Большой двадцатки (G20), которая должна пройти как раз в королевстве.

«Это еще одна мрачная веха для Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Правители королевства явно полагают, что они абсолютно безнаказанно нарушают международное право, когда оно им подходит», - говорится в заявлении Фоа.

«Страна, которая мучает и убивает детей, должна быть государством-изгоем, а не готовиться к проведению следующей встречи G20».

Эти данные были опубликованы после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в 2018 году заявил, что Эр-Рияд планирует ограничить применение смертной казни внутри королевства.

Во время телевизионного интервью принц сказал, что королевство будет вводить альтернативные наказания, включая пожизненное заключение, вместо того, чтобы применять казни.

«Мы пытались свести к минимуму [смертную казнь] ... И мы считаем, что понадобится один год, может быть, немного больше, чтобы закончить это... Мы не получим добьемся этого на 100 процентов, но значительно уменьшим со временем», - сказал МБС в то время.

Правозащитники сообщают, что в последние годы в королевстве казнили много пакистанцев, больше, чем каких-либо других иностранных граждан. В основном это осужденные за контрабанду наркотиков.

В 2018 году международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что пакистанцы составляют большинство иностранных граждан, содержащихся в саудовских тюрьмах.

HRW заявила, что пакистанские граждане, заключенные в тюрьму в Саудовской Аравии, подвергались длительным срокам содержания под стражей без предъявления обвинений или судебного разбирательства, отсутствию правовой помощи и давлению на заключенных с целью подписания признаний и принятия заранее определенных тюремных сроков.