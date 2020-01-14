В Афганистане и Пакистане из-за непогоды погибли десятки человек

По меньшей мере 48 человек погибли в результате сильного снегопада, дождей и внезапных наводнений в Афганистане и Пакистане, сообщили официальные лица в понедельник, когда власти обеих стран боролись с суровыми погодными условиями.

По сообщениям, тридцать человек погибли из-за плохой погоды в Пакистане, а юго-западный Белуджистан пострадал больше всего.

Руководитель группы по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции, Имран Заркон, рассказал, что только за последние 24 часа 14 человек погибли, поскольку крыши зданий обрушились из-за сильного снегопада.

Шоссе по всей провинции закрыты, а некоторые ее части остаются покрытыми снежными покрывалами толщиной до пяти дюймов.

По сообщениям Ассошиэйтед Пресс, одиннадцать человек погибли на востоке страны в Пенджабе, где продолжаются проливные дожди.

Государственные службы экстренной помощи в пакистанском Кашмире сообщили о пяти погибших в регионе, где в последние дни шел сильный снегопад, в результате чего отключилось электричество.

Местные аварийные службы испытывают серьезные трудности с обеспечением продовольствием и другими предметами первой необходимости для наиболее пострадавших.

В Афганистане не менее 18 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате непогоды, сообщают чиновники из провинций.

Сотрудник пресс-службы государственного министерства по борьбе со стихийными бедствиями Хасибулла Шайхани сообщил, что автомобильные дороги через Афганистан были закрыты в качестве меры предосторожности против возможных лавин.

Восемь человек погибли в южной провинции Кандагар. В западной провинции Герат погибли семь человек, в том числе пять членов одной семьи. Три оставшихся смертельных случая были зарегистрированы в южной области Гильменда.

В Кабуле жители были вынуждены отказаться от вождения транспорта и изо всех сил пытались добраться до работы по заснеженным дорогам, поскольку температура упала до минус 15 градусов по Цельсию.