Пакистанский суд отменил смертный приговор Первезу Мушаррафу

В понедельник суд в Пакистане отменил смертный приговор, вынесенный бывшему президенту Первезу Мушаррафу специальным судом, постановив, что его формирование является «неконституционным».

«Высокий суд Лахора (ВСЛ) аннулировал решение о Первезе Мушаррафе», - сказал агентству Reuters адвокат Мушаррафа Азар Сиддик.

Напомним, что специальный суд приговорил Мушаррафа к смертной казни заочно по обвинению в государственной измене, касающейся приостановления действия конституции и последующего введения чрезвычайного положения в 2007 году для продления срока его полномочий.

Бывший генерал, который живет сейчас в Дубае, назвал такое решение "вендеттой" по отношению к нему.

Пакистанские военные также встали на его сторону, заявив, что их кадры испытывают «боль и страдание» от этого решения. Тем более, что ни один другой военный лидер в Пакистане никогда не сталкивался с такими правовыми последствиями за свои действия.

В декабре прошлого года его команда юристов подала петицию на 86 страниц в ВСЛ, утверждая, что приговор был переполнен «смесью аномалий и противоречивых утверждений».

Тем не менее, остается неясным, сможет ли решение ВСЛ автоматически аннулировать смертный приговор.



По сообщению Би-би-си, дело, которое началось в 2013 году и является лишь одним из нескольких, касающимся Мушаррафа, еще может быть передано в другой суд.

Тем не менее, государственные прокуроры в восточном городе Лахор заявили, что формирование специального трибунала, вынесшего приговор, было «незаконным», при этом один прокурор добавил, что генерал Мушарраф теперь «свободный человек».

«Подача жалобы, состав суда, выбор прокуратуры являются незаконными, объявлены незаконными ... И в конце концов полное решение было отменено», - сказал Иштьяк А. Хан AFP.

Мушарраф захватил власть в 1999 году, когда он был генералом и командующим армией, после бескровного переворота, организованного против премьер-министра Наваза Шарифа в 1999 году.

Он стал ключевым союзником США в их «войне с террором» после террористических атак 11 сентября 2001 года и избежал многочисленных попыток убийства.