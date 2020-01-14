Иорданцы протестуют против газовой сделки с Израилем

Тысячи иорданцев в минувшую пятницу вышли на улицы в знак протеста против иордано-израильского газового соглашения и призвали наказать должностных лиц, ответственных за его подписание, сообщает Палестинский информационный центр (ПИЦ).

Согласно ПИЦ, демонстранты призвали отменить «позорную сделку».

Демонстранты выдвинули на первый план аргумент о том, что такая сделка угрожает безопасности страны и народа Иордании. Более того, они утверждают, что реализация сделки приведет к оккупации Иордании.

В ходе демонстраций протестующие скандировали: «Долой позор… Газ противника - оккупация».

Протесты против газовой сделки резко возросли после стартовой прокачки газа в начале этого месяца.

Напомним, что в 2016 году Иордания и Израиль заключили соглашение, гарантирующее экспорт израильского газа в Иорданию.