В Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании "группы киллеров", подозреваемых в нескольких убийствах, в том числе – в убийстве Амины Окуевой.

«Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств. И в том числе — в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии», — написал Аваков.

Напомним, что Окуева погибла 30 октября 2017 года в Киевской области во время обстрела автомобиля, в котором находилась вместе со своим мужем, командиром чеченского батальона имени Джохара Дудаева, Адамом Осмаевым. Самого же Осмаева в России обвиняли в покушении на президента Владимира Путина. Во время нападения Осмаев был ранен, Окуева – погибла.

Как заявил Аваков, на месте преступления в 2017 году преступники бросили оружие. Найденные на нём следы ДНК якобы позволили установить личности нападавших. Сколько именно человек задержаны, Аваков не уточнил. На своей странице в фейсбуке он опубликовал видеозапись задержания одного мужчины.

Как пишет strana.ua, по подозрению в убийстве Окуевой задержан Игорь Р., гражданин Украины 1964 года рождения, ранее не судимый. Он проживает в городе Киеве. Задержанный и его подельники подозреваются также в убийстве в 2016 году руководителя компании «Caparol Украина» Павла Зможного и в убийстве начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького (его зарезали).

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко также сообщил, что одним из задержанных подозреваемых в убийстве Окуевой является организатор этого преступления.