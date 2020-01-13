В субботу по меньшей мере 17 человек были убиты и более 40 ранены в результате воздушных ударов сирийского режима по четырем городам в северо-западном регионе страны Идлиб.

По словам Reuters, удары произошли за день до вступления в силу соглашения о прекращении огня, о котором мы сообщали на прошлой неделе.

Свидетели сообщили, что в субботу в городе Идлиб было убито семь человек, четверо в Аль-Найрабе и шесть в Биннише.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что было убито 18 мирных жителей, в том числе шесть детей.

По словам СОПЧ и корреспондента AFP в этом районе, в городе Идлиб удар произошел недалеко от культурного центра.

По словам корреспондента AFP, с места взрыва в панике бежали десятки студентов, многие из которых плакали.

Корреспондент добавил, что бомбардировка стала неожиданностью для жителей города, который, в отличие от юга провинции, не привык к ежедневным авиаударам.

В последние недели сотни тысяч человек в провинции Идлиб бежали от нападений, двигаясь в направлении турецкой границы. Российские и асадитские самолеты и артиллерия обстреливали города и деревни в ходе новой атаки режима, начатой ​​в прошлом месяце.

В пятницу министерство обороны Турции заявило, что воздушные и наземные атаки будут прекращены после полуночи 12 января в рамках соглашения о прекращении огня.

Асадитские СМИ не сообщали о воздушных ударах армии режима или ее российских союзников по этим районам в субботу, но сообщили, что армия "ликвидировала ряд террористов во время интенсивной стрельбы по их позициям" в юго-восточной сельской местности Идлиба.