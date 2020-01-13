Турок вытащил немецкую пожилую пару из тонущего автомобиля

Турецкий мужчина в немецком Дюссельдорфе спас пожилую пару от утопления после того, как их машина рухнула в канал.

Инцидент произошел во вторник, когда сотрудник службы безопасности Мурат Алкан заметил, что рядом стоит толпа, наблюдающая за тонущей машиной в канале Königsallee.

46-летний охранник прибыл на место происшествия как раз в тот момент, когда автомобиль начал погружаться, и сначала снял ремень безопасности с пожилого мужчины, у которого была инвалидность ноги.

Увидев, что Алкан пытается помочь паре, другой человек тоже прыгнул в воду, чтобы спасти пожилую женщину.

После того, как 82-летний мужчина и 79-летняя женщина были спасены, Алкан прыгнул обратно в грязный канал глубиной 3 метра, чтобы проверить, есть ли в машине кто-то еще.

Говоря об этом инциденте, Алкан позже сказал немецким СМИ, что ничуть не колебался, когда прыгал в воду, По его словам, он просто делал то, что должен был сделать, как порядочный человек, хотя все остальные просто смотрели.

«Я расстегнул ремни безопасности. Я вытащил старика», - сказал он, добавив, что только тогда в воду прыгнул другой человек, чтобы помочь вытащить женщину.

«Десятки людей наблюдали, как это произошло. Я рад, что мы смогли спасти стариков, но вокруг было много людей, когда я прыгал в воду. Они просто наблюдали», - сказал он, выражая свое разочарование.

Затем Алкан добавил, что он без колебаний сделает это снова, если возникнет такая необходимость.