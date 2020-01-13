Иракская база обстреляна ракетами: четверо иракских солдат ранены

По меньшей мере четыре иракских солдата были ранены, когда несколько ракет врезались в иракскую авиабазу к северу от Багдада, где размещались войска США.

В заявлении официального информационного агентства Ирака INA иракский военный медиа-центр сообщил, что в воскресенье авиабаза Аль-Баляд, расположенная примерно в 80 км от столицы, была обстреляна восемью ракетами "Катюша".

По словам иракских чиновников, некоторые снаряды попали в ресторан на авиабазе, в то время как другие поразили взлетно-посадочную полосу и ворота.

До сих пор никто не взял на себя ответственность за этот обстрел.

Среди американских военных пострадавших нет. Возглавляемая США коалиция заявила, что во время атаки на базе не было американских солдат.

Инцидент произошел на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Ираном после убийства американцами иранского генерала Касима Сулеймани в Багдаде, и ответных ракетных ударов Ирана по американским целям в Ираке.

Госсекретарь США Майк Помпео осудил теракт в воскресенье.

«Я возмущен сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы», ​​- сказал он в сообщении в Twitter. «Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этих нападениях».

«Эти продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака со стороны групп, не лояльных иракскому правительству, должны быть прекращены», - добавил он.

Между тем, в воскресенье вечером лидер ливанской группировки "Хизбалла" заявил, что ракетные удары Ирана по двум иракским базам, в которых размещены войска США, были лишь началом действий в ответ на убийство США Сулеймани.

«Американцы должны вывести свои базы, солдат, офицеров и корабли из нашего региона. Они должны уйти», - сказал Хасан Насралла в своей 90-минутной речи.

«Хизбалла» тесно связана с Ираном, а КСИР проводил подготовку для боевиков «Хизболлы», сражавшихся в Сирии.