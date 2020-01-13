Оман: султан умер, да здравствует султан!

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид, бывший старейшиной среди правителей арабского мира, скончался 11 января.

«С грустью... султанат Оман оплакивает ... нашего султана Кабуса бен Саида ... которого Бог призвал к Себе в пятницу вечером», - говорится в объявлении государственных СМИ Омана.

СМИ сообщили, что 79-летний Кабус умер после «мудрого и победоносного марша, богатого щедростью, которая охватила Оман и распространилась на арабский, мусульманский и весь остальной мир, и достигшего сбалансированной политики, которую уважал весь мир».

В Омане объявлен трехдневный траур, а государственный флаг страны будет приспушен на 40 дней.

Кабус некоторое время болел, он страдал от рака толстой кишки. Недавно он вернулся в Маскат после обращения за медицинской помощью в Германии и Бельгии. Но уже его длительное отсутствие вызвало вопросы о правопреемстве в стране с населением в 4,5 миллиона человек.

Султан управлял Оманом после свержения своего отца в бескровном перевороте в 1970 году.

С приходом к власти Кабус превратил Оман из бедной страны, практически без инфраструктуры, в современное государство.

Его правление в глазах всего арабского мира остается неоднозначным. Кабус прослыл англофилом и сторонником тесного союза с Британией. Он сам отучился в военном колледже в Британии (впрочем, как и многие другие лидеры арабского мира), а его отношения с «революционной» осью арабского мира (Каддафи, Саддам Хусейн, Ассад, Нассер и другие) были весьма мрачными. С точки зрения революционеров, он был агентом империализма.

Он также был безусловным апологетом автократии. Тем не менее, его репрессии диссидентов в Омане никогда не доходили до уровня, который уже давно считается нормой в регионе. И что также крайне важно, он никогда не посылал ни единой пули, ракеты или бомбы за пределы своей границы, и никогда не финансировал их. Он относился к своим друзьям и врагам с равным уважением и подозрением, поэтому они все шли к нему. Столь разные центры силы как Израиль, США, Саудовская Аравия и Иран одинаково доверяли ему и обращались к его роли дипломатического посредника.

В октябре 2011 года Кабус, у которого нет детей или братьев, внес изменения в процесс наследования. Однако, он публично не объявил, кем будет этот преемник.

Султан, чьи ближайшие родственники являются его двоюродными братьями, назначил пять высокопоставленных членов совета, который должен участвовать в утверждении нового султана в случае любого спора о династии.

Согласно оманскому законодательству, если королевская семья не смогла договориться о преемнике, то титул должен была принадлежать лицу, чье имя написано Кабусом в двух запечатанных письмах.

Наблюдатели из Омана предполагали, что наилучшие шансы на власть есть у трех двоюродных братьев султана - Асада, Шихаба и Хайтама. В итоге именно Хайтам бин Тарик Аль Саид был объявлен новым султаном. На фото он в белом несет тело покойного султана.

Бывший министр культуры был приведен к присяге перед правящим семейным советом в субботу утром, через несколько часов после объявления о смерти султана Кабуса.

«Хайтам бин Тарик был приведен к присяге как новый султан страны ... после встречи с семьей, которая решила назначить того, кого выбрал султан», - говорится в сообщении правительства в Twitter.

В своем первом обращении к нации султан Хайтам бин Тарик обязался продолжать внешнеполитический курс Омана, который, по его словам, построен на мирном сосуществовании и поддержании дружественных связей со всеми народами.

«Мы будем продолжать следовать тем же курсом, что был принят покойным султаном… охватывая внешнюю политику, основанную на мирном сосуществовании народов и стран, без какого-либо вмешательства во внутренние дела других государств», - сказал он в своем выступлении по государственному телевидению.

«Мы продолжим как всегда ... вносить свой вклад и призывать к мирным и дружественным решениям для всех споров», - добавил он, отдавая дань покойному султану.

«Меньшее, на что мы надеемся, - это пойти по его [Кабуса] стопам, продолжать ориентироваться на его мудрость в будущем и сохранять… достигнутые им достижения», - сказал султан Хайтам бин Тарик.

Наблюдатели отмечают, что Хайтаму вовсе не гарантировано положение Кабуса. Ему придется самому выстраивать свою личную власть, при этом балансируя между несколькими иностранными центрами власти.

Султан в Омане является главным сувереном, принимающим решения, а также занимает должности премьер-министра, верховного главнокомандующего вооруженными силами, министра обороны, финансов и иностранных дел.