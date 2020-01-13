Афганистан: два американских солдата погибли, двое ранены

Двое американских военнослужащих были убиты и еще двое ранены после того, как их автомобиль наехал на придорожную бомбу в южной провинции Афганистана Кандагар.

Военнослужащие участвовали в специальной операции в субботу, когда сработало самодельное взрывное устройство, взорвавшее их автомобиль.

Ответственность за диверсию не себя взяли талибы*. В твиттере представитель группы сообщил, что автомобиль "американских захватчиков" был взорван около аэропорта Кандагара. По его словам, весь экипаж бронемашины погиб.

В прошлом году 20 военнослужащих США погибли в Афганистане в ходе боевых действий.

Высокопоставленный афганский военный чиновник в Кандагаре заявил, что инцидент произошел в районе Данд.

Несмотря на зимнее затишье из-за сильного снегопада в горах, где талибы обычно отдыхают и перегруппировываются перед своим ежегодным весенним наступлением, придорожные бомбы продолжают поражать афганские силы и их иностранных союзников.

Примечательно, что вот так, без лишнего информационного шума, афганские талибы продолжают наносить куда США более существенный урон, чем крикливый иранский режим.

В настоящее время в Афганистане дислоцировано около 12 000 американских солдат по сравнению с примерно 100 000 в 2011 году. Из них почти 8 000 участвуют в миссии НАТО по обучению и поддержке «Решительная поддержка», что составляет почти половину ее общего контингента.



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