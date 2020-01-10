Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у родных убитых им сослуживцев

Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо. Его опубликовали в группе поддержки Шамсутдинова в социальной сети "ВКонтакте", а подлинность письма подтвердил отец солдата-срочника. Об этом сообщает издание «Idel.Реалии».

В письме Рамиль просит прощения у родных погибших военнослужащих. Он называет случившееся "крайним шагом", о котором он сожалеет. Однако подчеркивает, что иного выхода у него не было: бежать и жаловаться было некуда, а терпеть издевательства над собой он больше не мог. По его словам, он хотел служить в армии, но не ожидал, что "попадёт в такой ад".

Шамсутдинов написал, что сам не понимает, в какой момент сорвался, "видимо, сработал инстинкт самосохранения", и только сейчас начинает осознавать, сколько горя он принес людям и что сломал свою жизнь. Ранее Рамиль утверждал, что во время убийства действовал бессознательно и даже не помнит, как перелезал через колючую проволоку.

Напомним, что 25 октября в воинской части в посёлке Горный Забайкальского края рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием. Отец рядового также рассказал, что его сын в последнее время жаловался на невыносимые условия службы.

В МО РФ сначала отрицали факт «дедовщины» в воинской части Шамсутдинова. Специальная комиссия не подтвердила фактов насилия над рядовым. Позднее в Минобороны признали, что у Рамиля все же был конфликт с одним из офицеров.

В декабре адвокат Рамиля рассказал, что он проходит потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Обвиняемый по этому делу признал вину. Первое заседание суда будет назначено на январь. Рамиль и еще несколько солдат выступят в качестве потерпевших.