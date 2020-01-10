Украинский самолет в Иране скорее всего был сбит ракетой

Представители США заявили, что они «очень уверены», что Иран сбил украинский авиалайнер, сообщило агентство Reuters поздно вечером в четверг. При этом американцы ссылаются на спутниковые данные.

Американцы добавили, что авиакатастрофа, которая привела к гибели 176 человек, «скорее всего» была непреднамеренной.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее в четверг, что удар по украинскому самолету мог быть ошибкой, добавив, что он испытывает ужасное чувство по поводу сбитого авиалайнера, но не представил никаких доказательств.

«Кто-то мог ошибиться», - сказал Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что у него есть подозрения по поводу аварии, но не сообщил никаких других подробностей.

Пентагон также опубликовал заявление, в котором говорится, что «они не могут комментировать» катастрофу.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил в четверг свидетельства того, что самолет был сбит иранской ракетой, и что удар "мог быть непреднамеренным".

Трюдо сказал, что канадская и союзные разведки поддерживают эту версию. Он отказался предоставить более детальную информацию, но сказал, что иранский самолет был сбит ракетой «земля-воздух».

«Данные разведки очень четко указывают на возможную и вероятную причину крушения», - сказал Трюдо на пресс-конференции. Вовлеченность канадцев объясняется тем, что на борту лайнера среди 176 погибших были 62 канадских гражданина.

Между тем, видеозаписи, размещенные в социальных сетях, показывают момент, когда самолет, предположительно был сбит ракетой, всего через несколько минут после взлета, что подтверждается группой визуального расследования The New York Times.

NYT сообщает, что видео показало, как произошел небольшой взрыв, когда самолет был подбит, но сам самолет не взорвался и продолжал лететь в течение нескольких минут. Самолет позже взорвался и разбился при возвращении в аэропорт Тегерана, сообщает NYT со ссылкой на другие проверенные видео.

Позже в четверг правительственный чиновник Ирана заявил, что страна начала расследование причин катастрофы в соответствии с международными стандартами и пригласила Украину в качестве владельца самолета вместе с Boeing в качестве производителя самолетов для участия в расследовании.

«Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране», - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Напомним, что Boeing 737NG «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение в среду, вскоре после того, как Тегеран запустил ракеты по американским базам вИраке, в ответ на убийство высокопоставленного иранского генерала.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил AFP, что украинские следователи рассматривают ряд версий.

К ним относятся столкновение с другим находящимся в воздухе объектом, удар ракеты из системы ПРО Ирана, взрыв двигателя, вызванный технической проблемой, и взрыв на борту самолета из-за «теракта», заявил он в Facebook.

Данилов также сказал AFP, что на данный момент нет оснований полагать, что авиалайнер был сбит ракетой. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной.