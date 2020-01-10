Американцы убили командира талибов и десятки мирных жителей

Более 60 мирных жителей были убиты или ранены в результате нападения американского беспилотника на командира группировки, отколовшейся от "Талибан"*, в западной части Афганистана.

Как заявил в четверг официальный представитель губернатора провинции Герат Джайлани Фархад, командир талибов* по имени мулла Нангьялай был убит в районе Шинданд, недалеко от границы с Ираном.

«По словам людей, более 60 мирных жителей были убиты и ранены в ходе операции», - заявил заместитель главы провинциального совета Герата Торялай Тахири.

Цитируя Вакила Ахмада Кархи, члена провинциального совета Герата, TOLO News сообщают, что "гражданские лица были убиты и ранены вместе с бойцами муллы Нангьялая" в ходе американской атаки в среду.

Афганское правительство заявило, что оно начало расследование сообщений о жертвах среди мирного населения.

Нангьялай отделился от основного движения талибов после смерти их основателя муллы Омара в 2013 году и присоединился к небольшой отколовшейся фракции во главе с командиром, известным как мулла Расул.

Высокопоставленный источник в местной полиции сказал, что воздушный налет в среду был осуществлен американским беспилотником.

Операция «Решительная поддержка», миссия НАТО в Афганистане, сообщила агентству AFP, что она нанесла «оборонительный воздушный удар в поддержку афганских сил», представитель которой подтвердил участие США в операции.

При этом основное движение талибов уже более года ведет переговоры с Вашингтоном о выводе американских войск в обмен на гарантии безопасности от талибов, что в свою очередь может проложить путь к внутриафганским мирным переговорам.

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