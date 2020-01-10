Стамбульский мэр против арабских инвестиций в проект Стамбульского канала

Представитель нового мэра Стамбула во вторник предупредил арабских инвесторов: если вы хотите инвестировать в амбициозный новый водный путь турецкого правительства, получивший название Стамбульский канал (Kanal Istanbul), муниципалитет не собирается вас поддерживать.

Мурат Онгюн, представитель мэра Стамбула Экрема Имамоглу, написал в твитте на арабском языке, что муниципалитет больше не участвует в проекте стоимостью 20 миллиардов долларов.

«К кому это может относиться: муниципалитет Стамбула вышел из проекта Стамбульского канала», - сказал он.

С прошлого месяца Имамоглу фактически возглавил общегородскую кампанию против строительства канала длиной 45 км и глубиной 25 метров, который будет проходить параллельно Босфору, заявляя, что такой проект приведет к экологической катастрофе, которая изменит качество воды в Черное море.

Он также заявил, что новый канал может уничтожить важнейшие водные ресурсы и массу зеленых насаждений, а также привести к закрытию основных автомагистралей на месяцы.

«После завершения строительства в Стамбул прибудут еще 1,2 миллиона человек, чтобы поселиться в новых жилых районах», - сказал он. «Только это увеличит трафик в городе на 10 процентов».

Сообщают, что в рамках «анти-канальной» кампании стамбульского муниципалитета миллионы людей, которые пользуются ежедневно стамбульском транспортом, видят ролики, предупреждающие об опасности канала.

Тысячи людей подали петиции против проекта после того, как Имамоглу призвал их сделать это.

Опрос, проведенный исследовательской компанией Optimar в прошлом месяце, показал, что только 38 процентов респондентов поддержали проект, а 27 процентов выступили против. Около 34 процентов сказали, что они не уверены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган защитил проект, заявив, что он создаст новые рабочие места, а после завершения может внести дополнительные средства в казну правительства.

Однако решение пресс-секретаря Имамоглу опубликовать твит на арабском языке во вторник многие расценили как нападение на катарскую правящую семью.

Моза бинт Насер, мать эмира Тамима бин Хамада Аль Тани из Катара, приобрела большой кусок земли вокруг будущего канала в прошлом году.

По словам самого Онгюна, он отправил сообщение в ответ на рекламу на арабских телеканалах, в которой инвесторам прелагается покупать землю вокруг будущего канала.

Он настаивает на том, что его сообщение не имеет ничего общего с матерью катарского эмира.

«Есть сообщения о покупке. Я не знаю, владеет ли она там землей», - сказал он.

По мнению экспертов, по крайней мере часть потенциальных инвесторов может отпугнуть такой конфликт между правительством и муниципалитетом самого города, в котором предлагается строить канал, а следовательно и покупать недвижимость. Тем более, что популярность Имамоглу вполне может вынести его к вершинам турецкой власти, и неизвестно, что тогда может случиться с проектом.

Из-а чего же такая суета?

В прошлом месяце ежедневная левая газета Sozcu сообщила, что Бинт Насер основала компанию по недвижимости Triple M Property and Tourism в ноябре 2018 года с двумя другими лицами из катарской королевской семьи. Бинт Насер, которой принадлежит 45,45% акций компании, затем приобрела 44 702 кв. метров сельскохозяйственных угодий в районе Арнавут, недалеко от канала.

В отчете говорится, что оценочная стоимость земли в 2018 году составила 2 млн долларов, а текущая оценка может составить около 3,5 млн долларов.

В ответ на критику СМИ Эрдоган защитил мать эмира и подтвердил продажу.

"Есть ли юридическое препятствие, которое бы запрешало матери катарского эмира покупать недвижимость в нашей стране?" - спросил он журналистов в Малайзии в прошлом месяце.

«Если бы Джордж, Ганс или кто-либо другой намеревался купить землю, люди, скорее всего, ничего не сказали бы» - добавил Эрдоган, толсто намекнув, что основная проблема в арабофобии (и связанной с ней исламофобии) значительной части турецкого общества.

Правительство настаивает по-прежнему, что строительство канала необходимо, чтобы разгрузить судоходный трафик в Босфоре. В прошлом месяце грузовое судно под флагом Либерии сбилось с курса и врезалось в береговую линию Стамбула, вынудив турецкие власти на короткое время закрыть Босфор.

Размещенные в Интернете кадры показывают, что судно находилось всего в нескольких метрах от ресторана, когда оно остановилось у побережья.

Босфор является одним из самых важных в мире пунктов для морской транспортировки нефти, и более трех процентов мировых поставок - в основном из России и Каспийского моря - проходит через этот 27-километровый водный путь.